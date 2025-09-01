ट्रंप, आतंकवाद, पाकिस्तान और इजरायल… SCO के साझा बयान में किसे क्या मैसेज दिया गया- 10 Point

SCO Summit in China's Tianjin: चीन के तियानजिन में हुए शंघाई सहयोग संगठन (SCO Summit 2025) के शिखर सम्मेलन में भारत की बड़ी जीत हुई है. भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अपने वक्तव्य में पहलगाम हमले और पाकिस्तान का नाम लिए बिना सीमापार आतंकवाद के मुद्दे पर जोर दिया, ठीक उसी के अनुसार SCO के साझा बयान में भारत के स्टैंड को ही दोहराया गया है. साफ-साफ शब्दों में 10 राष्ट्राध्यक्षों के साइन किए इस साझा बयान में पहलगाम हमले की निंदा की गई है, और इसके दोषियों की न्याय के कटघरे में खड़ा करने की बात कही गई है.

इस साझा बयान में इजरायल और अमेरिका का नाम लेकर ईरान पर उसके हमले की निंदा की गई है. गाजा की तबाही पर आलोचना की गई है. चलिए आपको 10 प्वाइंट में SCO के साझा बयान की 10 बड़ी बात बताते हैं.