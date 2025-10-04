शनिवार को रूस की तरफ से यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में एक ड्रोन हमला हुआ है. यह हमला उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एक रेलवे स्‍टेशन को निशाना बनाकर किया गया है. हमले में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई है. शनिवार को यूक्रेन के राष्‍ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्‍की ने इस घटना की जानकारी दी. साथ ही उन्‍होंने इस हमले को 'हिंसक' हमला करार दिया है. फरवरी 2022 में जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है तब से ही रूस की सेना लगातार यूक्रेन के रेलवे इनफ्रास्‍ट्रक्‍चर को निशाना बनाती आ रही है.

जेलेंस्‍की ने पोस्‍ट किया वीडियो

सुमी में हुए हमले को हिंसक बताते हुए यूक्रेन के राष्‍ट्रपति जेलेंस्‍की ने कहा, 'अब तक हमारे पास 30 पीड़‍ितों की जानकारी है जिसमें यात्रियों के साथ ही साथ रेलवे स्‍टाफ भी शामिल है.' जेलेंस्‍की ने एक वीडियो भी पोस्‍ट किया जिसमें एक ट्रेन को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा जा सकता है और मेटल के टुकड़ें भी साफ नजर आ रहे हैं. साथ ही कैरिज की खिड़‍कियां भी टूटी हुई देखी जा सकती हैं. जेलेंस्‍की ने आगे कहा, 'रूस के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि वे नागरिकों पर हमला कर रहे हैं.'

50 किलोमीटर दूर हमला

जिस जगह पर रूस ने हमला किया है वह रूस के बॉर्डर से करीब 50 किलोमीटर दूर है. शनिवार को रूस की सेना ने रात भर यूक्रेन पर बम बरसाए. इन हमलों की वजह से उत्तरी चेर्निगिव क्षेत्र के करीब 50,000 घरों की बिजली चली गई है. यूक्रेन की सेना ने शनिवार को ही रूस के उत्तर-पश्चिमी लेनिनग्राद क्षेत्र में एक प्रमुख ऑयल रिफाइनरी मे पर हमला करने का भी दावा किया है.

यूक्रेन ने रूस की एनर्जी साइट्स पर अपनी लंबी दूरी के ड्रोन लॉन्‍च करने की कसम खाई है. इन हमलों को वह रूस की तरफ से हो रहे हमलों का बदला करार देता है. यूक्रेन की सेना की तरफ से बताया गया है कि शनिवार रात तक रूसी सेना ने यूक्रेन पर 109 ड्रोन और तीन बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं. यूक्रेनी सेना ने बताया कि इनमें से 73 ड्रोन या तो मार गिराए गए या रास्ते से भटक गए.

