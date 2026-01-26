विज्ञापन
चीन में गूंज उठा वंदे मातरम, गणतंत्र दिवस पर बीजिंग में फहरा तिरंगा तो शंघाई में एक साथ आए 400 लोग

Republic Day 2026: चीन की राजधानी बीजिंग में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने तिरंगा झंडा फहराया तो वहां की की वाणिज्यिक राजधानी शंघाई में महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने गणतंत्र दिवस समारोह को लीड किया.

चीन में गूंज उठा वंदे मातरम, गणतंत्र दिवस पर बीजिंग में फहरा तिरंगा तो शंघाई में एक साथ आए 400 लोग
Republic Day 2026: चीन में बीजिंग और शंघाई में गणतंत्र दिवस का जश्न मना
  • चीन में भारत के राजनयिक मिशनों ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के साथ जश्न मनाया
  • बीजिंग के दूतावास में में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने तिरंगा फहराया
  • शंघाई में महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने तिरंगा फहराया. यहां समारोह में 400 लोग शामिल हुए
चीन में भारत के राजनयिक मिशनों ने सोमवार को भारतीय प्रवासियों के साथ मिलकर 77वां गणतंत्र दिवस मनाया. बीजिंग में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने तिरंगा झंडा फहराया और राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के अंश पढ़े. वहीं शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने तिरंगा फहराया. X पर वाणिज्य दूतावास की एक पोस्ट में कहा गया है कि इस प्रोग्राम में वहां रहने वाले भारतीय प्रवासी, चीनी समुदाय के लोग और राजनयिक- कांसुलर कोर के 400 से अधिक भारत के दोस्तों ने भाग लिया. इसमें यूरोपियन यूनियन और अन्य पार्टनर देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 महावाणिज्य दूत भी शामिल थे.

बीजिंग

बीजिंग चीन की राजधानी है और यहां भारत का दूतावास मौजूद हैं. यहां भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने तिरंगा झंडा फहराया. भारतीय दूतावास ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर एक पोस्ट में कहा, यहां वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे समारोह में गूंजते रहे. हर किसी ने गर्व और एकता की भावना के साथ राष्ट्रीय गीत गया. यहां प्रदर्शनी में वंदे मातरम के इतिहास को दिखाया गया था, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान राष्ट्र को एकजुट करने में इसकी शक्तिशाली भूमिका पर प्रकाश डाला गया.

साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए. गुरु श्री त्रिभुवन महाराज के शिष्य कथक नर्तक यू फेइफी ने सुंदर प्रदर्शन से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया.

शंघाई

शंघाई चीन की वाणिज्यिक राजधानी है और यहां भारत का महावाणिज्य दूतावास (Consulate General) मौजूद है. यहां भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने तिरंगा फहराया. यहां धूमधाम और भव्यता के साथ गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम मना, जिसमें 400 से अधिक लोग शामिल हुए. इसमें शंघाई में रहने वाले भारतीय प्रवासी, चीनी समुदाय के लोग और राजनयिक शामिल थे.

इस समारोह में महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने 2025-26 के दौरान भारत-चीन के बीच द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति को रेखांकित किया, जिसमें पीएम मोदी की चीन यात्रा भी शामिल थी. बता दें कि अगस्त 2025 में नरेंद्र मोदी चीन गए थे. उन्होंने विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में देखी जा रही नई सुविधाओं और प्रगति पर भी प्रकाश डाला, जिसमें शंघाई से भारतीय शहरों के लिए हर दिन होने वाले हवाई उड़ानों की शुरुआत और पर्यटक वीजा की बहाली और पारस्परिक रूप से लाभकारी आधार पर द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना शामिल है.

चीनी स्थानीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हुए, तबला वादक सुश्री मैंडी चेन ने राग दरबारी के साथ हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को प्रस्तुत किया. नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के मौके पर, महावाणिज्य दूत ने पुराने चीनी फोटो के साथ एक स्पेशल म्यूजिक वीडियो जारी किया. इस म्यूजिक वीडियो का नाम- “The Patriot's Path in Shanghai: Life and Legacy of Netaji Subhas Chandra Bose and Azad Hind Fauj in Shanghai”  है.

