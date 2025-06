राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री के साथ की 'रचनात्मक' द्विपक्षीय वार्ता, कैलाश मानसरोवर यात्रा पर कहा...

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री एडमिरल डॉन जून के साथ बैठक की है. दोनों के बीच यह मुलाकात चीन के किगदाओ में चल रहे शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्रियों (SCO Defence Ministers Meeting) की बैठक से इतर हुई. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस सकारात्मक गति को बनाए रखना और द्विपक्षीय संबंधों में नई जटिलताओं को जोड़ने से बचना दोनों देशों का दायित्व है. उन्होंने कहा कि उनके और जनरल डॉन जून के बीच द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर "रचनात्मक और दूरदर्शी विचारों का आदान-प्रदान" हुआ. यहां कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू होने पर राजनाथ सिंह ने खुशी जताई.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में, राजनाथ सिंह ने कहा, "किंगदाओ में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक के मौके पर चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डॉन जून के साथ बातचीत हुई. हमने द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित मुद्दों पर विचारों का रचनात्मक और दूरदर्शी आदान-प्रदान किया. लगभग छह वर्षों के अंतराल के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर अपनी खुशी व्यक्त की. इस सकारात्मक गति को बनाए रखना और द्विपक्षीय संबंधों में नई जटिलताओं को जोड़ने से बचना दोनों पक्षों के लिए आवश्यक है."

Held talks with Admiral Don Jun, the Defence Minister of China, on the sidelines of SCO Defence Minitsers' Meeting in Qingdao. We had a constructive and forward looking exchange of views on issues pertaining to bilateral relations.



Expressed my happiness on restarting of the… pic.twitter.com/dHj1OuHKzE