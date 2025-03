नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र के लिए बड़ा प्रदर्शन, आगजनी-पथराव और तीन इलाकों में कर्फ्यू

नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्‍ट्र की मांग पर जबरदस्‍त बवाल छिड़ा है. शुक्रवार को राजशाही समर्थकों ने जबरदस्‍त विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद तीन इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा है. नेपाल पुलिस ने राजशाही समर्थकों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस और पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों ने एक घर में आग लगा दी और सुरक्षा बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की. साथ ही राजशाही के हजारों समर्थकों ने राजा की बहाली की मांग करते हुए "राजा आओ देश बचाओ", "भ्रष्ट सरकार मुर्दाबाद" और "हमें राजशाही वापस चाहिए" जैसे नारे लगाए.

नेपाल के काठमांडू के तिनकुने, सिनामंगल और कोटेश्वर इलाकों में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया गया है. पुलिसकर्मियों ने कहा, "कर्फ्यू आदेश जारी कर दिया गया है. आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इस इलाके से बाहर निकल जाएं."

एयरपोर्ट के पास राजशाही समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प हुई. साथ ही प्रदर्शनकारियों ने एक टीवी स्टेशन के साथ-साथ कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ऑफ नेपाल (एकीकृत समाजवादी) के कार्यालय पर भी हमला किया.

