ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद अब ब्रासीलिया पहुंचे PM मोदी, शिव तांडव के साथ हुआ स्वागत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ब्राजील में आयोजित हुए 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के बाद ब्रासीलिया पहुंच गए हैं. जहां एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया. ब्राजील के रक्षा मंत्री जोस मुसियो मोंटेइरो फिल्हो ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया.यह उनकी पांच देशों की यात्रा का चौथा चरण है. प्रधानमंत्री के होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका स्वागत 'भारत माता की जय' के नारों के साथ किया. पीएम मोदी ने उनका स्वागत करने आए बच्चों से भी बातचीत की.

पीएम के स्वागत में संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों भी पेश किए गए. इस दौरान कुछ विदेशियों ने पीएम मोदी के सामने शिव तांडव स्तोत्र भी प्रस्तुत किया. पीएम मोदी ने इन कलाकारों की सराहना की.

#WATCH | Brazil | Prime Minister Narendra Modi witnesses a spiritual performance as he arrives at a hotel in Brasilia.



(Source: ANI/DD) pic.twitter.com/mwLgn9xmM9