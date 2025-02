Google के CEO सुंदर पिचाई को पीएम मोदी ने दिया AI वाला ऑफर, पढ़ें और क्या कुछ कहा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई से पेरिस में मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने सुंदर पिचाई को भारत आने और एआई के क्षेत्र निवेश कर युवाओं पर दांव लगाने की बात कही है. पीएम मोदी ने पिचाई से मुलाकात के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट भी किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आपसे मिलकर खुशी हुई सुंदर पिचाई. भारत एआई में उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है और इसका उपयोग जनता की भलाई के लिए कर रहा है. हम दुनिया से आग्रह करते हैं कि वे आएं और हमारे देश में निवेश करें और हमारी युवा शक्ति पर दांव लगाएं!



Glad to have met you @sundarpichai. India is making remarkable strides in AI, leveraging it for public good. We urge the world to come and invest in our nation and bet on our Yuva Shakti! https://t.co/VHMUj0eUGs