Video: पीएम मोदी ने स्लोवाक नेता को गिफ्ट किया ठेकुआ, चखते ही बोले- ये तो लाजवाब है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्लोवाकिया दौरे के दौरान स्लोवाक नेशनल काउंसिल के चेयरमैन रिचर्ड राशि को बिहार का तोहफा दिया. ये गिफ्ट इतना लाजवाब था कि रिचर्ड इसका वीडियो शेयर करने से खुद को रोक नहीं पाए.
रिचर्ड ने वीडियो शेयर कर लिखा, "डिप्लोमेसी में ऐसी छोटी-छोटी चीजें ही लोगों को करीब लाते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्लोवाकिया दौरे के दौरान मुझे बिहार का पारंपरिक ठेकुआ मिला और मैंने उन्हें हिंदी में लिखे स्लोवाक स्पा वेफर्स भी दिए. ऐसे पल हमारे देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करते हैं."
Diplomacy is also about the small gestures that bring people closer. During @narendramodi's visit to Slovakia, I received traditional Thekua from Bihar and presented him with Slovak spa wafers inscribed in Hindi. Such moments strengthen the ties between our countries. 🇸🇰🤝🇮🇳 pic.twitter.com/dgBlOlNYMO— Richard Raši (@Richard_Rasi) July 14, 2026
रिचर्ड ने जैसे ही डिब्बा खोला वे ठेकुआ को देखकर खुश हो गए. उन्होंने इसे खाया और स्वाद की तारीफ भी की. स्लोवाकियाई नेताओं ने बताया कि इस मिठाई का गहरा सांस्कृतिक महत्व है और यह उन्हें स्लोवाकिया की पारंपरिक मिठाइयों की याद दिलाती है.
देश-विदेश में लोकप्रिय है ठेकुआ
ठेकुआ एक मिठाई है. आमतौर पर मिठाई में ज्यादा दिन तक नहीं रखा जाता है लेकिन ठेकुआ के कई हफ्तों तक खराब नहीं होता है. ये सूखा मिष्ठान है. इसका चलन बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश (पूर्वांचल) और नेपाल के तराई क्षेत्र में है. हालांकि अब देश-विदेश में भी ये बहुत लोकप्रिय है.
यूं तो ठेकुआ कभी भी बनाया जा सकता है लेकिन छठ पूजा के दौरान इस ख्याति चरम पर होती है. इस दौरान ठेकुआ को पूजा के प्रसाद के तौर पर बांटा जाता है.
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