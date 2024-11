तीन देशों के यात्रा पीएम मोदी सबसे पहले पहुंचे नाइजीरिया, अबुजा में हुआ भव्य स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टीनूबू के निमंत्रण पर अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंचे. बता दें कि यह 17 सालों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की नाइजीरिया की पहली यात्रा है. विदेश मंत्रालय ने देर रात एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाइजीरिया के अबुजा पहुंचे. संघीय राजधानी क्षेत्र के मंत्री न्येसोम एजेनवो वाइक ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. उन्होंने पीएम मोदी को अबुजा शहर की चाबी भी सौंपी. यह चाबी नाइजीरिया के लोगों द्वारा पीएम मोदी को दिए गए विश्वास और सम्मान का प्रतीक है.

इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के देश में स्वागत की तस्वीरें भी शेयर की. पीएम मोदी ने खुद टीनूबू द्वारा एक्स पर की गई उस पोस्ट का जवाब दिया जिसमें नाइजीरियाई राष्ट्रपति ने कहा था कि वह भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं. अपनी पोस्ट में टीनूबू ने लिखा, "हमारी द्विपक्षीय चर्चाओं का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करना और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना होगा. प्रधानमंत्री मोदी, आपका नाइजीरिया में स्वागत है."

