उड़ान भरते ही अमेरिका में क्रैश हुआ प्लेन, धमाके के साथ उठा आग का गुबार, 3 की मौत

केंटकी के लुईविल एयरपोर्ट पर UPS का कार्गो विमान उड़ान भरते ही क्रैश हो गया, जिसमें तीन लोगों की मौत और 11 घायल हो गए.

  • केंटकी के लुईविल में UPS का कार्गो विमान उड़ान भरते ही दुर्घटनाग्रस्त होकर तीन लोगों की मौत हुई है
  • हादसा मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलूलू के लिए रवाना होते समय शाम पांच बजकर पंद्रह मिनट पर हुआ
  • विमान में उड़ान भरने के साथ ही आग लग गई, जिसके बाद विमान ऊंचाई पर जाकर जमीन पर गिर गया
नई दिल्ली:

अमेरिका के केंटकी के लुईविल में एक बड़ा विमान हादसा हुआ, जिसमें UPS का एक बड़ा कार्गो प्लेन उड़ान भरते ही क्रैश हो गया. यह हादसा स्थानीय समयानुसार शाम 5:15 बजे हुआ जब विमान मोहम्मद अली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलूलू के लिए रवाना हो रहा था. हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि 11 अन्य घायल हुए हैं. केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने आशंका जताई है कि मृतकों और घायलों की संख्या बढ़ सकती है. 

फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (FAA) के अनुसार, UPS का यह McDonnell Douglas MD-11 विमान 1991 में निर्मित हुआ था. हादसे के समय विमान के बाएं विंग में आग लगी हुई थी और धुएं का गुबार उठ रहा था. वीडियो फुटेज में देखा गया कि विमान थोड़ी ऊंचाई तक उठा, लेकिन तुरंत ही जमीन पर गिरकर जोरदार धमाके के साथ फट गया. धमाके के बाद आग का बड़ा गुबार उठा और रनवे के पास स्थित एक इमारत की छत भी क्षतिग्रस्त हो गई.

गवर्नर बेशियर ने कहा कि राहत और बचाव कार्य में पुलिस और फायर एजेंसियां जुटी हुई हैं, लेकिन स्थिति अभी भी खतरनाक बनी हुई है क्योंकि विमान में मौजूद ईंधन और अन्य ज्वलनशील पदार्थ विस्फोट का कारण बन सकते हैं. लुईविल के मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग ने भी ईंधन को लेकर गंभीर चिंता जताई है.

