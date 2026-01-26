अमेरिका के मेन एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा, प्लेन क्रैश में 7 लोगों की मौत हो गई और 1 गंभीर रूप से घायल

अमेरिका के मेन स्थित बांगोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बर्फीले तूफान में एक निजी व्यावसायिक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई और चालक दल का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गया. आठ लोगों को ले जा रहा बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 विमान रविवार रात को उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जब न्यू इंग्लैंड और देश के अधिकांश हिस्से भीषण शीतकालीन तूफान से जूझ रहे थे.

कहां हुआ एक्सीडेंट

बोस्टन से लगभग 200 मील उत्तर में स्थित हवाई अड्डे को दुर्घटना के बाद बंद कर दिया गया. उस समय भारी बर्फबारी हो रही थी, जैसा कि देश के कई अन्य हिस्सों में भी हो रहा था.

संघीय अधिकारियों और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की रिकॉर्डिंग के अनुसार, विमान उड़ान भरने की कोशिश के दौरान पलट गया और उसमें आग लग गई. यह रविवार शाम करीब 7:45 बजे हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया.

संघीय विमानन प्रशासन और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड (एनटीएसबी) मामले की जांच कर रहे हैं. एनटीएसबी ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी से पता चलता है कि विमान उड़ान भरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और दुर्घटना के बाद उसमें आग लग गई, लेकिन जांचकर्ताओं के एक-दो दिन बाद ही कोई बयान देंगे.

बुधवार दोपहर तक बंद रहेगा

एनटीएसबी ने कहा कि पीड़ितों के बारे में जानकारी जारी करने में उसकी कोई भूमिका नहीं है और ऐसी जानकारी स्थानीय अधिकारियों द्वारा संभाली जाती है. लेकिन हवाई अड्डे के निदेशक जोस सावेद्रा ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया और सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह "संघीय सहयोगियों से मार्गदर्शन और समर्थन की प्रतीक्षा कर रहे हैं."

बैंगोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ऑरलैंडो (फ्लोरिडा), वाशिंगटन (डी.सी.) और शार्लोट (उत्तरी कैरोलिना) जैसे शहरों के लिए सीधी उड़ानें प्रदान करता है और बोस्टन से लगभग 200 मील (320 किलोमीटर) उत्तर में स्थित है. दुर्घटना के तुरंत बाद इसे बंद कर दिया गया था और यह बुधवार दोपहर तक बंद रहेगा.