डोनाल्ड ट्रंप के वो सेनापति जिन्होंने पर्दे के पीछे जीत में निभाई अहम भूमिका

Key players behind victory of Donald Trump: अमेरिकी लोगों ने अगले चार साल के लिए देश शासन की बागडोर पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में दे दी है. डोनाल्ड ट्रंप ने जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है. ट्रंप ने परिणाम से एक दिन पहले तक करीबी मुकाबला कहे जाने वाले चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है. अभी भी तीन राज्यों में काउंटिंग जारी है और यहां पर भी ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी लीड बनाए हुए है. अभी तक जिन राज्यों से परिणाम आ चुके हैं वहां से डोनाल्ड ट्रंप ने 295 इलेक्टोरल वोट्स हासिल कर लिए हैं और कमला हैरिस ने 226 इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए हैं. जीत के लिए जरूरी 270 इलेक्टोरल वोट्स से कहीं ज्यादा ट्रंप हासिल कर चुके हैं. डोनाल्ड ट्रंप की जीत रिपब्लिकन पार्टी की जीत है और उन पार्टी के लोगों की जीत है जिन्होंने लगातार उनके लिए प्रचार किया. डोनाल्ड ट्रंप की अपनी भी प्रचार टीम थी जिसने जीत में अहम भूमिका निभाई है. डोनाल्ड ट्रंप ने दो लोगों का नाम खुलकर लिया जिनमें सूजी वाइल्स और क्रिस लासिविटा का नाम शामिल रहा.



सूजी वाइल्स (Suzy Wiles)

डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार अभियान को लीड सूजी वाइल्स ने किया. सूजी वाइल्स ने ट्रंप के चुनावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की थी. कई बार मंचों पर सूजी को ट्रंप के साथ देखा भी गया है. ट्विटर पर सूजी ज्यादा एक्टिव नहीं हैं. लेकिन 31 अक्तूबर को एक ट्वीट को साझा कर उन्होंने बताया कि वे क्या कर रही थीं. उन्होंने इस ट्वीट में ट्रंप के साथ एक मंच की तस्वीर शेयर की है. उन्हें पार्टी के नेता माइक क्रिस्पी ने जीत के लिए मेहनत करने और कैंपेन को लीड करके जीत तक पहुंचाने की बधाई दी है.

I'm told @mcuban needs help identifying the strong and intelligent women surrounding Pres. Trump. Well, here we are! I've been proud to lead this campaign. Complimented by @Linda_McMahon ,Chair for Transition Policy and @LaraLeaTrump ,RNC Co-Chair. pic.twitter.com/X7y9q3WsG8

क्रिस लासिविटा (Chris LaCivita)

ट्रंप की जीत में दूसरी सबसे अहम भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम क्रिस लासिविटा है. वह ट्रंप के प्रचार के सह-मैनेजर रहे. इन्होंने सूजी वाइल्स की पूरी मदद की. लासिविटा रिपब्लिकन पार्टी से काफी समय से जुड़े रहे हैं. ये पहले ही कैंपेने मैनेजमेंट का काम करते रहे हैं. गौर करने के बाद यह है कि लासिविटा उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में ट्रंप की हार के बाद हुए दंगे और विरोध प्रदर्शनों के लिए ट्रंप को जिम्मेदार बताया था. यह अलग बात है कि बाद में उन्होंने अपने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया था. ट्रंप की 2024 की जीत के बाद उन्होंने अमेरिका का लहराते हुए एक झंडा शेयर किया है और लिखा है... फीलिंग राइट नाउ



जेडी वेंस (JD Vance)

डोनाल्ड ट्रंप के डिप्टी जेडी वांस हैं. यानी डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बनेंगे तो यह उपराष्ट्रपति का पद संभालेंगे. पूरे चुनाव अभियान जेडी वांस की भूमिक काफी अहम रही. डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वांस ने कई चुनावी सभाएं की और लोगों को रिपब्लिकन की सरकार बनवाने के लिए मत देने की अपील की. उनकी अपील आखिरकार रंग लाई है और पार्टी ने जीत दर्ज की है. कहा जा रहा है कि वांस ने स्विंग स्टेट्स पर ज्यादा फोकस किया था. अमेरिका में 7 स्विंग स्टेट हैं और इस बार सातों के सातों स्विंग स्टेट में रिपब्लिकन ने जीत दर्ज की है.



डाना व्हाइट (Dana White)

बताया जा रहा है कि चुनाव में अपने विपक्षी की कमजोरियों को लोगों को समझाना. सरकार की कमजोरी को लोगों को बताना और इस तरह समझाना कि क्या कमी है और वे कैसे इसे बेहतर कर सकते हैं. यह काम करने की जिम्मेदारी डाना व्हाइट ने बखूबी निभाई है. डाना व्हाइट, अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप (UFC) के अध्यक्ष हैं. ट्रंप के बड़े समर्थकों में से एक माने जाते हैं. व्हाइट के रोल ने पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर लोगों के बीच ट्रंप की ताकत और वर्तमान सरकार की कमजोरियों को पेश किया और लोगों के बीच ट्रंप की पकड़ को मजबूत किया. डाना व्हाइट ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत और कमला हैरिस की हार के बाद कहा, यह कर्म है...

डाना व्हाइट ने ज्यादातर ट्वीट में फाइट के वीडियो ही शेयर किए हैं लेकिन एक रीट्वीट में वीडियो ट्रंप का भी शेयर किया है.

विवेक रामास्वामी (Vivek Ramaswamy)

भारतीय मूल के अमेरिकी विवेक रामास्वामी ने अपनी एक फार्मा कंपनी बनाई है. वे इस बार चुनाव में भी पार्टी में राष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में खड़े हुए थे लेकिन बाद में ट्रंप आगे निकल गए. उन्होंने खुलकर इस बार ट्रंप का प्रचार किया. उनके कई वीडियो लोगों के बीच काफी पॉपुलर भी हुए. विवेक ने प्रश्नोत्तरी का फॉर्मूला अपनाकर लोगों के सवालों का जवाब दिया और उन्हें कनविंस किया कि वे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को वोट करें. रामास्वामी ने अपने एक ट्वीट में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर क्यों अमेरिका का चुनाव जीते. उन्होंने कहा कि विपक्षी के सारे आरोप फेल हो गए और दो बार जानलेवा हमला झेलने के बाद भी ट्रंप जीत गए.

Here's the reason why Donald Trump won by the largest margin of any President in modern history. He's not an ideologue. He's not a policy wonk. He's an American badass. They tried to DQ him, jail him, kill him (twice). None of it worked. Our self-appointed “betters” in the media…