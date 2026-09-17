ट्रंप के बेटों से जुड़ी ड्रोन कंपनी से पाकिस्तान ने किया समझौता, क्या पक रही खिचड़ी?

अमेरिकी ड्रोन कंपनी Powerus ने पाकिस्तान सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ड्रोन से जुड़ा शुरुआती ऑर्डर भी शामिल है. कंपनी के को-फाउंडर ब्रेट वेलिकोविच ने बुधवार को रॉयटर्स को यह जानकारी दी. वेलिकोविच ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए इस डील की डिटेल बताने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि यह डील 'अनमैन्ड एरियल सिस्टम' (बिना पायलट वाले हवाई सिस्टम) की कैटेगरी में आती है. उन्होंने गोपनीयता का हवाला देते हुए ऑर्डर की कीमत बताने से भी इनकार कर दिया.

ट्रंप के बेटों की हिस्सेदारी

Powerus, जो मिलिट्री और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए एरियल और मैरीटाइम ड्रोन बनाती है, जल्द ही 'Aureus Greenway Holdings' नाम की एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी के साथ विलय (मर्जर) करने वाली है. इस कंपनी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दो बेटों का समर्थन हासिल है. दोनों कंपनियों ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि यह मर्जर अक्टूबर की शुरुआत में पूरा हो जाएगा. अमेरिकी रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, ट्रंप के बेटों - डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और एरिक ट्रंप - की 'American Ventures' नाम के इन्वेस्टमेंट फंड के ज़रिए Aureus में हिस्सेदारी है.

असीम मुनीर की भूमिका

रेगुलेटरी फाइलिंग से पता चलता है कि मर्जर के बाद बनी नई कंपनी में American Ventures की 9.9 प्रतिशत हिस्सेदारी (बेनिफिशियल ओनरशिप स्टेक) होने की उम्मीद है. 'इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस' ने बुधवार को बताया कि वेलिकोविच के नेतृत्व में Powerus के एक प्रतिनिधिमंडल ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर से मुलाकात की. उन्होंने डिफेंस खरीद, प्रोडक्शन और लंबे समय के लिए क्षमता बढ़ाने पर चर्चा की.बयान में MoU का कोई ज़िक्र नहीं किया गया.

पाकिस्तानी सेना की चुप्पी

कामकाज के समय के बाद, इस समझौते पर टिप्पणी के लिए किए गए अनुरोध का सेना के मीडिया विंग ने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया. पावरस (Powerus) के फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव एंड्रयू फॉक्स ने कहा कि पाकिस्तान का प्राइवेट डिफेंस सेक्टर "उभरता हुआ है, लेकिन अभी पूरी तरह मैच्योर नहीं हुआ है", जिससे अमेरिकी कंपनियों के लिए तेज़ी से आगे बढ़ने का मौका है. वेलिकोविच ने कहा, "इसका मकसद एक जॉइंट टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप बनाना है, जिसमें अमेरिका और पाकिस्तान की बेहतरीन टेक्नोलॉजी को एक साथ लाया जा सके." उन्होंने यह भी कहा कि पावरस पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बनाने के तरीकों पर विचार कर रही है.

“हितों का कोई टकराव नहीं"

फॉक्स ने उन सुझावों को खारिज कर दिया कि कंपनी की ग्रोथ ट्रंप के बेटों की भागीदारी से जुड़ी थी. उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट मेरिट के आधार पर दिए गए थे और कंपनी के "बिज़नेस से जुड़े मामलों में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी". उनके प्रवक्ता ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक पैसिव इन्वेस्टर थे जिनकी कंपनी में इनडायरेक्ट हिस्सेदारी थी. प्रवक्ता ने कहा, "पावरस के मैनेजमेंट या कामकाज में डॉन की कोई भागीदारी नहीं है और अमेरिका या विदेश में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है. उन्हें इस डील के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी और इसकी बातचीत, खरीद या इसे लागू करने में उनकी किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं थी.” एरिक ट्रंप से तुरंत संपर्क नहीं हो सका. व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति की स्पेशल असिस्टेंट और प्रिंसिपल डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी एना केली ने कहा, “हितों का कोई टकराव नहीं है.”

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