मरियम नवाज को झूठ बोलना भी नहीं आता! पाकिस्तान का पंजाब डूब रहा और CM मैडम ने फैलाया ‘फेक न्यूज’

उत्तरी भारत के साथ-साथ पूरा पाकिस्तान इस समय बाढ़ का प्रकोप झेल रहा है. ऐसे में पाकिस्तान के पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज सोशल मीडिया पर डाले गए अपने एक पोस्ट को लेकर विवादों में घिर गई हैं. मरियम नवाज की आलोचना इस बात को लेकर हो रही है कि एक तरफ पाकिस्तान के पंजाब में लोग बाढ़ के कारण डूब रहे हैं, उनके लिए दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा है लेकिम सीएम मैडम सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैला रही हैं.

दरअसल मरियम नवाज ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंटर पर दो साल पुरानी तस्वीर शेयर की और यह दावा किया कि बाढ़ पीड़ितों की सुविधा के लिए उनकी सरकार ने ऐसे वाशरूम का इंतजाम किया है जो पोर्टेबल है, यानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है.

मरियम नवाज ने X पर एक पोर्टेबल वॉशरूम की तस्वीर अपलोड करते हुए लिखा, "इनोवेटेड पोर्टेबल वॉशरूम का निर्माण किया गया और चिनियोट में राहत शिविरों में रखा गया."

Innovated portable washrooms constructed and placed at relief camps in Chiniot. pic.twitter.com/WBseM5eo6A — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) September 3, 2025

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार मरियम नवाज ने पोस्ट में जो तस्वीर लगाई थी वही अपने आप में उनके झूठ को दुनिया के सामने रख रही थी. वाशरूम की उस तस्वीर पर ही वो तारीख लिखी थी जिस दिन उसे खींचा गया था- 3 सितंबर 2023. सोशल मीडिया यूजर्स ने जल्द ही देख लिया कि यह तस्वीर हाल की नहीं है और इसे एक ऑनलाइन मार्केटप्लेस की वेबसाइट से लिया गया है.

पोल खुलने पर पार्टी ने दी सफाई

तस्वीर के पुराने होने पर विवाद बढ़ने के बाद, उनकी पार्टी पीएमएल-एन से जुड़े एक्स अकाउंट ने चिनियोट से नई फोटो और वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया. उसमें सही वाले पोर्टेबल वॉशरूम दिखाए गए थे जो बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए प्रदान किए गए थे.

अकाउंट में दावा किया गया है कि चिनिओट प्रशासन ने नए वीडियो शेयर किया है, जिसमें कहा गया है कि बाढ़ पीड़ितों के लिए मैदान में पोर्टेबल बाथरूम उपलब्ध हैं ताकि उनकी गरिमा की रक्षा सुनिश्चित की जा सके.

