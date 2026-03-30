पाकिस्तान से बड़ी खबर: जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत

पाकिस्तान से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है. आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के भाई की मौत हो गई है. बताया जा रहा है कि मसूद अजहर के बड़े भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. भारतीय खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने भी अनवर की मौत की पुष्टि की है. हालांकि, मौत किन कारणों से हुई है, इसका खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है.

बताया जा रहा है कि मसूद अजहर का बड़ा भाई मोहम्मद ताहिर अनवर जैश में अहम भूमिका निभाता था. वह जैश की आतंकी गतिविधियों में भी सक्रिय था. फिलहाल इस घटना को लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं.

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जैश मुख्यालय में दफनाया जाएगा

सूत्रों ने बताया कि ताहिर अनवर को पाकिस्तान के बहावलपुर स्थित जैश मुख्यालय में दफनाया जाएगा. बताया जा रहा है जहां अनवर की मौत हुई, वहां से ऑपरेशन सिंदूर के बाद 25 अक्टूबर 2025 को जैश की महिला विंग 'जमात-उन-मोमिनत' शुरू हुई थी.

पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर भी अनवर की मौत के मैसेज वायरल हो रहे हैं. जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों की तरफ से एक मैसेज किया जा रहा है, जिसमें लिखा है, 'मौलाना मसूद अजहर के बड़े भाई हकीम मोहम्मद ताहिर अनवर का अल्लाह की मर्जी से इंतकाल हो गया है.'

इसमें आगे लिखा है, 'ताहिर अनवर की नमाज-ए-जनाज आज रात 10:30 बजे बहावलपुर में जामिया उस्मान व अली के पास अदा की जाएगी. हकीम साहब बेहद नरम दिल और अच्छे इंसान थे. अल्लाह तआला उनकी पूरी तरह से मगफिरत फरमाए.'

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ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हो गया था परिवार

पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 5-6 मई की रात को भारतीय सेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' चलाया था. इस ऑपरेशन में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और PoK में बने 9 आतंकी ठिकानों पर बमबारी की थी. इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे. इसी ऑपरेशन में भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों पर भी बमबारी की थी, जिसमें मसूद अजहर का परिवार ढेर हो गया था.

'ऑपरेशन सिंदूर' में मसूद अजहर के परिवार के 10 सदस्य और 4 करीबी मारे गए थे. जैश ने बयान जारी कर बताया था कि इस बमबारी में मसूद अजहर की बड़ी बहन और बहनोई, भांजे की पत्नी और भांजी के अलावा 5 बच्चे मारे गए हैं. इस बयान के मुताबिक, बहावलपुर में सुभान अल्लाह मस्जिद पर हुई बमबारी में मसूद अजहर के रिश्तेदारों की मौत हुई थी.

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