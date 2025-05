विदेशी चैनलों पर पाकिस्तानी मंत्रियों की बड़ी बेइज्जती, मैं-मैं करते रह गए ख्वाजा आसिफ- देखिए वीडियो

ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) चलाकर भारत ने पाकिस्तान से पहलगाम आतंकी हमले का बदला क्या लिया, वहां के मंत्री बदहवास नजर आ रहे हैं. वो बार-बार विदेशी मीडिया के सामने खुद को पीड़ित दिखाने का ढोंग करने पहुंच रहे हैं लेकिन वहां उनसे वो कड़वे सवाल किए जा रहे हैं जो उनको रास नहीं आ रहे, आतंकियों से रिश्तों की सच्चाई खुल रही है और मंत्री साहब मैं-मैं करते रह जा रहे हैं. इसके एक नहीं दो-दो उदाहरण सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

विदेशी पत्रकारों ने लाइव शो में ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और सूचना मंत्री के झूठे दावों की पोल खोलकर रख दी.

पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को हुई फजीहत के बार में बताते हैं. CNN अबू धाबी की मैनेजिंग एडिटर बेकी एंडरसन (Becky Anderson) ने पाकिस्तान रक्षा मंत्री से भारत के 5 फाइटर जेट गिराए जाने के उनके दावों पर सवाल दागे, तो ख्वाजा आसिफ मैं-मैं करते रह गए. वह सबूत के तौर पर सोशल मीडिया का हवाला देने लगे, तो Becky Anderson ने उनकी बोलती बंद कर दी. CNN एंकर ने जवाब दिया, “माफ कीजिएगा लेकिन हमने आपको यहां सोशल मीडिया के कंटेंट के बारे में बात करने के लिए नहीं कहा है. मैं आपसे प्रॉपर सबूत मांग रही हूं.”

CNN anchor grills Pakistan's defence minister



Anchor: You say PAK shot down 5 Indian jets. Where's the evidence?



Khwaja Asif: It's all over social media



CNN Anchor: ....I'm sorry we didn't ask you here to talk about social media content pic.twitter.com/hA8LucaaKv