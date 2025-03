वाह पाकिस्तान! फेक कॉल सेंटर पर पड़ा छापा तो इस्लमाबाद के लोग लूट ले गए लैपटॉप, वीडियो देखिए

पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापे के बाद वहां स्थानीय लोगों ने डकैती डाल दी. जिनके हाथ जो भी लगा वे उसे ले गए. पाकिस्तना की फेडरल जांच एजेंसी ने इस्लामाबाद के सेक्टर एफ-11 में चीनी नागरिकों द्वारा संचालित सपोर्ट हब पर छापा मारा था और उसके तुरंत बाद लोगों ने अपना ‘कार्यक्रम' चालू कर दिया. लूट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है.



स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार यह कॉल सेंटर कथित तौर पर धोखाधड़ी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल था और अवैध रूप से चलाया जा रहा था. जैसे ही यहां अधिकारी परिसर में घुसे, उनके पीछे स्थानीय लोग भी अंदर आ गए.

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं जिनमें क्या जवान और क्या बुजुर्ग- लैपटॉप, डेस्कटॉप, मॉनिटर, कीबोर्ड, एक्सटेंशन और जो कुछ भी वे ले जा सकते थे, लूटकर ले गए. कुछ ने तो फर्नीचर और कटलरी सेट भी उठा लिए जैसे कि यह सब के लिए मुफ्त की सेल लगी हो.

Pakistanis have Looted Call Centre operated by Chinese in Islamabad; Hundreds of Laptop, electronic components along with furniture and cutlery stolen during holy month of Ramadan pic.twitter.com/z6vjwBRRsq