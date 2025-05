WATCH: भारत के हमले से पाकिस्तान में खौफ, संसद में रोते हुए पूर्व मेजर बोले- 'अल्लाह हमारी हिफाजत करे'

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत के करारे जवाब से पाकिस्तान में दहशत का माहौल है. वहां के लोग डरे-सहमे नजर आ रहे हैं और दुआ कर रहे हैं कि वे सुरक्षित रहें. इसका उदाहरण पाकिस्तानी संसद से भी सामने आया है, जहां चर्चा के दौरान नेशनल असेंबली के सदस्य और सेना के पूर्व मेजर रो पड़े. पूर्व पाकिस्तानी मेजर ताहिर इकबाल ने नेशनल असेंबली में कहा, "हम अपनी कौम से कहते हैं कि सब मिलकर चलो और अपने रब से दुआ करो कि हम सबकी हिफाजत करें. इस मुल्क की रक्षा करें."

ताहिर इकबाल ने कहा कि अल्लाह ने चाहा कि पाकिस्तान बने और उन्होंने ही इस मुल्क को बनाया है. अब वही इसकी हिफाजत करेंगे. उन्होंने रोते हुए कहा, "अल्लाह, तू हमें माफ कर दे. हम तेरे सामने सर झुकाते हैं, माफी मांगते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम तेरे बड़े गुनहगार हैं."

पूर्व पाकिस्तानी मेजर ने कहा कि अल्लाह की रहमत काम आएगी. उनकी रहमत मिलेगी तो हम कामयाब होंगे और इस मुल्क की हिफाजत करेंगे.

#WATCH | Former Pakistani Major Tahir Iqbal cries in the Pakistan Parliament.



I pray that Allah protects Pakistanis: Tahir Iqbal