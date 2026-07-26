कभी बूंद-बूंद को तरसते तो कभी सब जलमग्न...पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात, रावी-चेनाब नदी में बढ़ा जलस्तर

पाकिस्तान का भी अजीब हाल है. अभी कुछ वक्त पहले तक देश में पानी की समस्या थी. लोग बूंद-बूंद को मोहताज थे. लेकिन मॉनसून आते ही देश का एक हिस्सा जलमग्न हो गया है. पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का करीब 400 वर्ग किलोमीटर का एक बड़ा इलाका लगातार हो रही भारी बारिश और कई नालों के ओवरफ्लो होने से पानी में डूब गया है. नालों में उनकी तय कैपेसिटी से कहीं ज्यादा पानी बह रहा है. वहीं, चेनाब और रावी नदियों में अगले 24 घंटों में बाढ़ का लेवल मीडियम से ज्यादा होने की उम्मीद है.

यह चेतावनी ऐसे समय में दी गई है जब बाढ़ से खड़ी फसलों, जानवरों और इंफ्रास्ट्रक्चर को पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है. इस वजह से कई इलाकों में जिला प्रशासन ने बाढ़ से निपटने के उपायों में तेज़ी लाई है.

हालात इतने खराब हो चुके हैं कि शेखूपुरा, मुरीदके, गुजरांवाला, नरोवाल, संब्रियाल और पसरूर में करीब 400 स्क्वेयर किलोमीटर का एक बड़ा इलाका पानी में डूब गया है.

हाई लेवल फ्लड की आशंका

पाकिस्तान मौसम विभाग के फ्लड फोरकास्टिंग डिवीज़न (FFD) के मुताबिक, चिनाब और रावी नदियां अभी मीडियम और लो फ्लड लेवल पर बह रही हैं. हालांकि, अगले 24 घंटों में दोनों नदियों में पानी का लेवल मीडियम से हाई फ्लड लेवल तक बढ़ने की आशंका है. चिनाब नदी मराला, खानकी और कादिराबाद में मीडियम से हाई फ्लड लेवल पर रहने की उम्मीद है, जबकि रावी नदी भी बल्लोकी (कसूर) और सिधनाई (खानेवाल) में इसी लेवल पर पहुंचने का अनुमान है.

FFD रिपोर्ट में कहा गया है, "चिनाब नदी खानकी, कादिराबाद और चिनियट ब्रिज में मीडियम फ्लड लेवल पर है. सिंधु नदी कालाबाग, चश्मा और टौंसा में, काबुल नदी नौशेरा में, चिनाब नदी मराला और त्रिम्मू में और रावी नदी बल्लोकी और सिधनाई में लो फ्लड लेवल पर है. दूसरे गेजिंग स्टेशनों पर सभी बड़ी नदियां अपने नॉर्मल रेंज में बह रही हैं."

रविवार को और बारिश होने की उम्मीद है, इसलिए लाहौर, गुजरांवाला, शेखूपुरा, सियालकोट, नारोवाल, खानेवाल और दूसरी जगहों के डिप्टी कमिश्नरों को बाढ़ की मॉनिटरिंग और तैयारी के इंतज़ामों के लिए हाई-अलर्ट पर रखा गया है.

लाहौर के DC और उनकी टीम हुदियारा नाले के कैचमेंट एरिया में प्रभावित इलाकों में पहुंचे. उन्होंने शहर भर में भारी मॉनसून बारिश के बाद ड्रेनेज ऑपरेशन का रिव्यू करने और बारिश के पानी के बहाव पर नज़र रखने के लिए टीबा खुदपुर रोड और मोहलानवाल में हदयारा नाले का दौरा किया.

लाहौर कमिश्नर ने ननकाना साहिब का किया दौरा

लाहौर कमिश्नर ने बाढ़ की स्थिति और इमरजेंसी रिस्पॉन्स इंतजामों का रिव्यू करने के लिए ननकाना साहिब का भी दौरा किया. उन्होंने हल्ला वराइच का दौरा किया और गांव के आगे हो रहे नदी के कटाव का इंस्पेक्शन किया.

इस दौरे के दौरान, उन्हें लोगों को निकालने, बचाव और राहत के इंतजामों और उपायों के बारे में जानकारी दी गई. उन्होंने जिला प्रशासन को नाला डेक के चोकिंग पॉइंट्स से गाद निकालने का निर्देश दिया.

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