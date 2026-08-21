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दरक रहा पाकिस्तान? बलूचिस्तान के शहर पर विद्रोहियों का टोटल कंट्रोल, पुलिस स्टेशन उड़ाया, हथियार लूटे- VIDEO

BLA का ऐलान- "बलूच लिबरेशन आर्मी के आजादी के लड़ाकों ने पिशिन के सरनान शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया. पुलिस स्टेशन, NADRA ऑफिस और अन्य सरकारी इमारतों को अपने कंट्रोल में ले लिया."

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दरक रहा पाकिस्तान? बलूचिस्तान के शहर पर विद्रोहियों का टोटल कंट्रोल, पुलिस स्टेशन उड़ाया, हथियार लूटे- VIDEO
बलूचिस्तान के शहर पर विद्रोहियों ने टोटल कंट्रोल का दावा किया
  • BLA के विद्रोहियों ने बलूचिस्तान के सरनान शहर पर पूरी तरह कब्जा करने का दावा किया है
  • हमले के दौरान पुलिस स्टेशन को विस्फोट से जला दिया गया और कई पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया गया था
  • हाल के दिनों में बलूच हथियारबंद गुटों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज कर दिए हैं
क्या बलूचिस्तान में पाकिस्तान का नियंत्रण पूरी तरह खत्म हो रहा है?

दूसरे देशों में शांतिदूत बनने निकले पाकिस्तान से अपना देश नहीं संभल रहा. बलूचिस्तान में विद्रोहियों का कब्जा हो रहा है. विद्रोही गुट बलूच लिबरेशन आर्मी (BLA) ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने बलूचिस्तान के पिशिन जिले के सरनान शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है. इस ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस स्टेशन को धमाके से उड़ा दिया गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी दफ्तरों में भी आग लगा दी गई और कई पुलिसकर्मियों को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया गया.

सूत्रों के हवाले से 'द बलूचिस्तान पोस्ट' ने बताया कि गुरुवार, 20 अगस्त को हुए हमले के दौरान, BLA के लड़ाकों ने पुलिस स्टेशन से हथियार और गोला-बारूद साफ कर दिए और फिर विस्फोटक से इमारत को नष्ट कर दिया. उन्होंने नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी (NADRA) के ऑफिस समेत कई सरकारी ऑफिस में भी आग लगा दी.

ऑपरेशन के बाद जारी एक बयान में BLA के प्रवक्ता जियांद बलूच ने कहा, "आज, बलूच लिबरेशन आर्मी के सरमचारों (आजादी के लड़ाकों) ने पिशिन के सरनान शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया और पुलिस स्टेशन, NADRA ऑफिस और अन्य सरकारी इमारतों को अपने कंट्रोल में ले लिया. ऑपरेशन के दौरान कई पुलिसकर्मियों को हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया. पुलिस स्टेशन से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद जब्त करने के बाद, इमारत को धमाके से उड़ा दिया गया. बलूच लिबरेशन आर्मी इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी लेती है."

"बलूचिस्तान में जमीनी स्तर पर कंट्रोल बदल रहा" 

इस बीच, बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने शुक्रवार को दावा किया कि सरनान ऑपरेशन के बाद, बलूच हथियारबंद लड़ाकों ने बलूचिस्तान के बोलान इलाके में कहतान पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया है और पुलिस रिकॉर्ड, हथियार व गोला-बारूद जब्त करने के बाद उसमें आग लगा दी है.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हुए मीर ने कहा, "सरनान, पिशिन के बाद अब एक और पुलिस स्टेशन हाथ से निकल गया है. रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की बलूच रक्षा और सुरक्षा बलों ने बोलान इलाके में कहतान पुलिस स्टेशन पर कब्जा कर लिया है. पुलिस रिकॉर्ड, हथियार और गोला-बारूद जब्त करने के बाद इमारत में आग लगा दी गई. पाकिस्तानी सेना इस इलाके में कई चेकपोस्ट बनाए हुए है, फिर भी वह अपनी बैरकों तक ही सीमित है."

उन्होंने कहा, "बलूच फोर्स लगातार बलूचिस्तान रिपब्लिक में अपना कंट्रोल बढ़ा रही हैं, जिससे जमीनी स्तर पर कंट्रोल में बदलाव दिख रहा है." लोकल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को बलूच हथियारबंद लड़ाकों ने बलूचिस्तान के बड़े हाईवे पर नाकेबंदी की और कमर्शियल गाड़ियों को जब्त कर लिया. इनमें कलात, मस्तुंग, खारन, चगाई और वाशुक जैसे इलाके शामिल थे.

'द बलूचिस्तान पोस्ट' की रिपोर्ट के अनुसार, कलात में पाकिस्तानी फोर्स पर घात लगाकर हमला किया गया, जबकि नाकेबंदी की वजह से बड़े हाईवे पर ट्रैफिक रुक गया. सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पाकिस्तानी फोर्स पर तब हमला हुआ जब वे बख्तरबंद गाड़ियों में इलाके में आगे बढ़ रहे थे. यह हमला उस घटना के एक दिन बाद हुआ जब कलात के मंगुचर इलाके में मकाई के पास पैदल जा रहे पाकिस्तानी फोर्स के जवानों को अपनी पोस्ट की ओर बढ़ते समय एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) से निशाना बनाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, इस धमाके में पाकिस्तानी फ़ोर्स के छह जवानों की मौत हो गई.

ये ताजा घटनाएं ऐसे समय में हुई हैं जब हाल के दिनों में बलूच हथियारबंद गुटों ने पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और पुलिस फोर्स पर हमले तेज कर दिए हैं, जिससे भारी जान-माल का नुकसान हुआ है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है.

(इनपुट- IANS)

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