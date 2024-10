ब्रिटिश सिंगर लियाम पायने की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत

पॉप बैंड वन डायरेक्शन के पूर्व सदस्य और सिंगर लियाम पायने की तीसरी मंजिल से गिरकर मौत हो गई. तीसरे मंजिल के कमरे की बालकनी से गिरने के बाद वो मृत पाए गए हैं. पुलिस ने एक बयान में कहा कि उन्हें राजधानी के पलेर्मो के होटल में बुलाया गया था. हालांकि, अभी मौत के कारणों का पता नहीं चला है.

पुलिस की ओर से एख बयान जारी कर कहा गया है कि उन्हें ड्रग्स और शराब के नशे में एक शख्स के बारे में सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस होटल पहुंचे थी. होटल मैनेजर ने कहा कि उसने होटल के पीछे से तेज आवाज सुनी और जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्होंने पाया कि एक आदमी अपने कमरे की बालकनी से गिरा हुआ था. आपातकालीन कर्मियों ने 31 वर्षीय ब्रिटिश गायक की मौत की पुष्टि की है.

Liam Payne has reportedly passed away, aged 31 💔 Our thoughts are with all of his loved ones 🕊️#liampayne #onedirection #mtvceleb pic.twitter.com/9ZXILP9ijR