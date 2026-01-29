विज्ञापन
दुनिया भर में कुख्यात मिंग फैमिली गिरोह के 11 सदस्यों को चीन ने फांसी दी

म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्रित धोखाधड़ी के गिरोहों ने फोन और इंटरनेट धोखाधड़ी के माध्यम से दुनिया भर से अरबों डॉलर की ठगी की है.

  • मिंग परिवार नामक माफिया समूह ने 14 चीनी नागरिकों की हत्या सहित गंभीर अपराधों को अंजाम दिया था
  • म्यांमार ने 2023 के मध्य से 53,000 से अधिक संदिग्ध धोखेबाजों को चीन के हवाले किया है
  • चीनी सर्वोच्च अदालत ने अपराधों की गंभीरता को देखते हुए मृत्युदंड के फैसले को बरकरार रखा है
चीन ने म्यांमार में कुख्यात ऑनलाइन स्कैम सेंटर्स से जुड़े 11 लोगों को फांसी दे दी है. इसके साथ ही अन्य 23 संदिग्धों को पांच साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा सुनाई गई है. चीन अपने नागरिकों को निशाना बनाने वाली धोखाधड़ी के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर रहा है. ये लोग फोन कॉल और इंटरनेट के जरिए स्कैम कर लोगों की जमा पूंजी पल भर में लूट लेते थे. 

मिंग फैमिली कौन है

चीनी सरकारी मीडिया ने बताया कि फांसी दिए गए लोगों के अपराधों में "जानबूझकर हत्या, जानबूझकर चोट पहुंचाना, गैरकानूनी हिरासत, धोखाधड़ी और कैसीनो की स्थापना" शामिल हैं. बीजिंग ने गोल्डन ट्रायंगल (म्यांमार, थाईलैंड और लाओस) में सक्रिय उन आपराधिक गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने का संकल्प लिया है, जो चीनी नागरिकों को अपना शिकार बनाते हैं. जिन लोगों को फांसी दी गई उनमें "मिंग परिवार क्रिमिनल ग्रुप" के सदस्य भी शामिल थे, जिनकी गतिविधियों के कारण 14 चीनी नागरिकों की मौत हुई और "कई अन्य" घायल हुए. मिंग परिवार उत्तरी म्यांमार में स्थित एक शक्तिशाली और कुख्यात माफिया था. यह उन "चार परिवारों" में से एक था, जो क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और स्थानीय सरकार को नियंत्रित करते थे और वे अरबों डॉलर के आपराधिक साम्राज्य में प्रमुख भूमिका निभाते थे.

म्यांमार ने सौंपे 53,000 फ्रॉड

दो आरोपियों ने अपील की और मामला चीन की सर्वोच्च अदालत, सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट में गया, लेकिन मूल फैसला बरकरार रखा गया.  सुप्रीम पीपुल्स कोर्ट ने कहा कि अपराध "विशेष रूप से जघन्य" प्रकृति के थे, जिनमें विशेष रूप से गंभीर परिस्थितियां और परिणाम शामिल थे, जो मृत्युदंड को उचित ठहराते थे. शिन्हुआ ने बताया, "फांसी से पहले अपराधियों के करीबी रिश्तेदारों को उनसे मिलने की अनुमति दी गई थी." चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा कि चीन ने सीमा पार धोखाधड़ी से निपटने के लिए म्यांमार, कंबोडिया और थाईलैंड सहित पड़ोसी दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ सहयोग किया है. चीन सेंट्रल टेलीविजन ने बताया कि म्यांमार के अधिकारियों ने 2023 के मध्य से अब तक 53,000 से अधिक संदिग्धों को चीन को सौंप दिया है.

दुनिया भर में फैला है जाल

नवंबर में, चीनी अधिकारियों ने म्यांमार के कोकांग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामलों में शामिल पांच लोगों को मौत की सजा सुनाई. सरकारी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उनके अपराधों के कारण छह चीनी नागरिकों की मौत हुई थी. म्यांमार के सीमावर्ती क्षेत्रों में केंद्रित धोखाधड़ी के गिरोहों ने फोन और इंटरनेट धोखाधड़ी के माध्यम से दुनिया भर से अरबों डॉलर की ठगी की है. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि वैश्विक स्तर पर लाखों लोग स्कैम सेंटर्स में काम कर रहे हैं.

