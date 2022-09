New York में इस भारतीय रेस्त्रां का हो रहा बेहद इंतजार, लाजवाब खाने का मुरीद है शहर

रोनी मजूमदार कहते हैं, " 70 और 80 के दशक में ऐसा होता था कि छोटे व्यापारी सामन तोलकर आपको देते थे." ये रेस्त्रां अनअपोलोजेटिक फूड्स (Unapologetic Foods) ग्रुप का हिस्सा होगा.

पिछले दो सालों में इस जोड़ी ने न्यूयॉर्क के सबसे बेहतरीन जगहें खोली हैं जिसमें लोअर ईस्ट साइट में खुला स्वाद से भरपूर रेस्त्रां धमाका भी शामिल है. यहां धीमी आंच पर पका खरगोश का मांस शहर की जुबान के स्वाद पर चढ़ चुका है.

हाल ही में फ्राइड चिकिन सैंडविच परोसने वाला राउडी रूस्टर ईस्ट विलेज में खोला गया. इसका स्वाद भी सबसे अनोखा रहा है. मसालावाला के साथ अब अनअपोलोजेटिक फूड पहली बार पैकेज वाले प्रोडक्ट और खाने की सामान भी बाजार में उतारने जा रहा है. इसकी मांग भी है और भविष्य में इसे और विस्तार देने की योजना है. मजूमदार ने कहा, "इस कॉन्सेप्ट के लिए न्यूयॉर्क और इसके बाहर भी मांग है."

मसालावाला का मतलब मसाले का व्यापारी, " यह पिछले साल यह एक दशक लंबी लीज के खत्म होने के बाद बंद हुआ था, अब इसे नए रूप रंग में सामने लाया जा रहा है. पिछले मेन्यू के कुछ व्यंजनों को दोबारा से यहां प्रस्तुत किया जाएगा. इसमें चुकंदर और केले के फूलों की सब्जी भी शामिल है.

मसालावाला में बंगाली प्रॉन करी, दाब चिंग्री भी शामिल होगी. यहां कश्मीरी स्टाइल के यखिनी पुलाव, सजोकी चिकन भी शामिल होंगे.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)