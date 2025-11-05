विज्ञापन
जीत के बाद ट्रंप को ललकारते हुए ममदानी ने नेहरू का क्यों किया जिक्र? जानिए

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया. इस चुनाव पर सभी की नजरें थीं.

  • जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुने गए, जो पहले दक्षिण एशियाई और मुस्लिम व्यक्ति हैं इस पद पर
  • ममदानी ने रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा और पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को चुनाव में हराया
  • ममदानी का जन्म युगांडा में हुआ, वे फिल्मकार मीरा नायर और प्रोफेसर महमूद ममदानी के पुत्र हैं
भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर पद का चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया. इस चुनाव पर सभी की नजरें थीं, जिसे जीतकर ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर के शीर्ष पद पर आसीन होने वाले पहले दक्षिण एशियाई व्यक्ति और मुस्लिम व्यक्ति बन गए हैं. ममदानी (34) पिछले कई महीने से चुनाव में दूसरे उम्मीदवारों से आगे माने जा रहे थे. 

मंगलवार को उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कर्टिस स्लिवा और राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली नेता, न्यूयॉर्क राज्य के पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो को पराजित किया. कुओमो ने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था और उन्हें मतदान से ठीक पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन मिला था.

अपनी जीत के बाद ममदानी ने भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की ऐतिहासिक 'ट्रिस्ट विद डेस्टिनी' (नियति से साक्षात्कार) भाषण का उल्लेख करते हुए कहा, "इतिहास में कभी-कभी ऐसा क्षण आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग समाप्त होता है और जब एक लंबे समय से दबाई गई राष्ट्र की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति पाती है."  जानकार ममदानी के इस भाषण को भारत के साथ उनके जुड़ाव और आने वाले समय में होने वाली नीतियों से जोड़ रहे हैं. 

युगांडा में ममदानी का जन्म हुआ था

भारतीय मूल के ममदानी प्रसिद्ध फिल्मकार मीरा नायर और कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर महमूद ममदानी के पुत्र हैं. उनका जन्म व पालन-पोषण युगांडा की राजधानी कंपाला में हुआ, और सात वर्ष की आयु में वह अपने परिवार के साथ न्यूयॉर्क शहर आ गए थे. ममदानी ने हाल ही में, वर्ष 2018 में अमेरिकी नागरिकता प्राप्त की थी. ममदानी ने ‘ब्रॉन्क्स हाई स्कूल ऑफ साइंस' से पढ़ाई की और बॉडविन कॉलेज से अफ्रीकाना स्टडीज में स्नातक की डिग्री प्राप्त की.

लोगों का जीवन आसान बनाएंगे: ममदानी

ममदानी ने वादा किया है कि वह न्यूयॉर्कवासियों के लिए जीवनयापन की लागत कम करेंगे और उनका जीवन आसान बनाएंगे. उन्होंने कहा है कि मेयर के रूप में वह सभी स्थायी किरायेदारों के लिए तुरंत किराया स्थिर करेंगे. इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह न्यूयॉर्कवासियों की जरूरत के अनुसार आवास बनाने और किराया कम करने के लिए हर उपलब्ध संसाधन का उपयोग करेंगे.

Jawaharlal Nehru, Zohran Mamdani, New York Mayor Election
