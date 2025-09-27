विज्ञापन
इजरायल के लिए 'नेशनल सुसाइड' होगा फिलिस्तीन... संयुक्‍त राष्‍ट्र में जमकर बरसे नेतन्‍याहू

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल आपको एक आतंकवादी राज्य को हमारे गले में डालने की इजाजत नहीं देगा. हम नेशनल सुसाइड नहीं करेंगे.

  • इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू फिलिस्तीन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में बेहद गुस्‍से में नजर आए.
  • उन्होंने यूरोपीय नेताओं पर उनके देश को "नेशनल सुसाइड" की ओर धकेलने और हमास को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया.
  • ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा फिलिस्तीन को मान्यता देने के खिलाफ नेतन्याहू ने कड़ा विरोध जताया.
इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू शुक्रवार को फिलिस्तीन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में बेहद गुस्‍से में नजर आए. नेतन्‍याहू ने यूरोपीय नेताओं पर उनके देश को "नेशनल सुसाइड" की ओर धकेलने और हमास को पुरस्कृत करने का आरोप लगाया. नेतन्‍याहू यहीं नहीं रुके. इजरायली पीएम ने कहा कि इजरायल को गाजा में हमास के खिलाफ 'काम खत्म करना ही होगा'. हालांकि जब वह भाषण देने ही वाले थे, तब कई देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल से सामूहिक रूप से बाहर चले गए. 

ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य पश्चिमी शक्तियों द्वारा फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दिए जाने के कुछ दिनों बाद नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने "एक बहुत स्पष्ट संदेश दिया है कि यहूदियों की हत्या का फल मिलता है."

हम नेशनल सुसाइड नहीं करेंगे: नेतन्‍याहू

नेतन्याहू ने कहा, "इजरायल आपको एक आतंकवादी राज्य को हमारे गले में डालने की इजाजत नहीं देगा. हम नेशनल सुसाइड नहीं करेंगे क्‍योंकि आपके पास इजरायल का खून मांगने वाले शत्रुतापूर्ण मीडिया और यहूदी विरोधी भीड़ का सामना करने का साहस नहीं है."

उन्‍होंने कहा, 'पश्चिमी नेता दबाव में झुक गए होंगे और मैं आपको एक बात की गारंटी देता हूं, इजरायल ऐसा नहीं करेगा.' 

उधर, फिलिस्तीनी विदेश मंत्रालय के अधिकारी अदेल अतीह ने नेतन्याहू के संबोधन को "एक पराजित व्यक्ति का भाषण" बताया. 

अब तक 66 हजार से ज्‍यादा लोगों की मौत

हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया था, जिसके बाद से गाजा में इजरायली हमला लगातार जारी है. इजरायल के आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा किए गए हमले में 1,219 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्‍ज्‍यादातर नागरिक थे. यह देश के इतिहास का सबसे घातक दिन था. 

हमास द्वारा संचालित क्षेत्र में स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, इजरायल के हमले में 65,549 से ज्‍यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें ज्‍यादातर नागरिक थे. गाजा की नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार, नेतन्याहू के भाषण से ठीक पहले शुक्रवार को गाजा में 20 लोग मारे गए. 

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
