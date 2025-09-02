विज्ञापन
एक और CEO की गई नौकरी, मैगी बनाने वाली Nestle के बॉस अपनी जूनियर के साथ रिलेशनशिप में पकड़े गए

Nestle CEO Fired: इस मल्टीनेशनल कंपनी ने कहा कि एक जांच के बाद कंपनी के CEO लॉरेंट फ्रीक्स को नौकरी से निकाला गया है.

नेस्ले ने सीईओ लॉरेंट फ्रीक्स को हटा दिया है
  • नेस्ले ने CEO लॉरेंट फ्रीक्स को बिना बताए जूनियर एम्पलॉय के साथ रोमांटिक संबंधों के आरोप में बर्खास्त किया.
  • कंपनी ने जांच के बाद पाया कि फ्रीक्स ने व्यावसायिक आचरण संहिता का उल्लंघन किया है और तुरंत पद से हटाए गए हैं.
  • नेस्प्रेसो के CEO फिलिप नवरातिल को नेस्ले का कार्यभार संभालने के लिए बोर्ड ने नियुक्त किया है.
किसी बड़ी कंपनी का CEO अपनी ही जूनियर एम्पलॉय के साथ बिना बताए रोमांटिक रिलेशनशिप में हो और जब दुनिया को पता चले तो उसकी नौकरी चली जाए… ऐसा आपने कोल्ड प्ले के कंसर्ट में किसकैम पर पकड़े गए एस्ट्रोनॉमर के CEO एंडी बायरन के बारे में जरूर सुना होगा. लेकिन ऐसा एक बार फिर हुआ है. अब मैगी और किटकैट चॉकलेट बनाने वाली स्विटरलैंड की बड़ी फूड कंपनी नेस्ले ने सोमवार को लॉरेंट फ्रीक्स को CEO के पद से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया. उनपर अपनी ठीक नीचे की पद पर बैठी एम्पलॉय के साथ बिना बताए रोमांटिक रिलेशनशिप में होने का आरोप लगा है.

अपनी नेस्प्रेस्सो कॉफी के लिए भी फेमस इस मल्टीनेशनल कंपनी ने कहा कि एक जांच के बाद फ्रीक्स को नौकरी से निकाला गया है. अब नेस्प्रेस्सो के CEO फिलिप नवरातिल को उनके साथी बोर्ड सदस्यों ने नेस्ले के CEO पद का कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया है.

क्या पता चला है?

एक बयान में कंपनी ने कहा है, "लॉरेंट फ्रीक्स को एक डॉयरेक्ट सबऑर्डिनेट (ठीक नीचे की पद पर) के साथ बिना बताए रोमांटिक रिश्ते में पाए जाने के बाद बर्खास्त किया गया है. उन्होंने नेस्ले के व्यावसायिक आचरण संहिता का उल्लंघन किया है."

बोर्ड ने कहा कि उसने बाहरी वकील के सहयोग से कंपनी के चेयरमैन पॉल बुल्के और प्रमुख स्वतंत्र डायरेक्टर पाब्लो इस्ला की देखरेख में जांच का आदेश दिया था. बुल्के ने एक बयान में कहा, "यह एक आवश्यक निर्णय था. नेस्ले के मूल्य और गवर्नेंस हमारी कंपनी की मजबूत नींव हैं. मैं लॉरेंट को उनकी सालों की सेवा के लिए धन्यवाद देता हूं."

फ्रीक्स 1986 में फ्रांस में नेस्ले में शामिल हुए. उन्होंने 2014 तक कंपनी के यूरोपीय ऑपरेशन को चलाया, और 2008 में शुरू हुए सबप्राइम और यूरो संकट के दौरान कंपनी को आगे बढ़ाया. CEO के रूप में प्रमोट होने से पहले उन्होंने लैटिन अमेरिका डिवीजन का नेतृत्व किया.

सितंबर 2024 में एक आश्चर्यजनक बदलाव के बाद से फ्रीक्स इस CEO के पोस्ट पर बैठे थे. कंपनी के खाने के सामान और घरेलू सामानों के लिए कंज्यूमर कम खर्च कर रहे थे और एक CEO के रूप में उन्हें यह ट्रेंड उलटने का काम सौंपा गया था. नेस्ले के शेयर की कीमत में पिछले साल लगभग एक चौथाई की गिरावट आई थी जिससे स्विट्जरलैंड में चिंता बढ़ गई. दरअसल जर्मनी में पेंशन फंड इस कंपनी में भारी निवेश करते हैं.

नेस्ले के ब्रांडों में पुरीना डॉग फूड, मैगी बुउलॉन क्यूब्स, गेरबर बेबी फूड और नेस्क्विक चॉकलेट-फ्लेवर्ड ड्रिंक भी शामिल हैं.

