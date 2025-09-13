विज्ञापन
विशेष लिंक

नेपाल में तख्तापलट के बीच स्वदेश लौटे 250 भारतीय छात्र, बताई अपनी आपबीती

छात्रों को नेपाल पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियों की सुरक्षा में भरतपुर से रक्सौल बॉर्डर तक लाया गया, जहां उन्हें भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया.

Read Time: 2 mins
Share
नेपाल में तख्तापलट के बीच स्वदेश लौटे 250 भारतीय छात्र, बताई अपनी आपबीती
  • नेपाल में बिगड़े हालात के कारण भरतपुर मेडिकल कॉलेज के लगभग दो सौ पचास भारतीय छात्र भारत वापस भेजे गए हैं
  • छात्रों को नेपाल पुलिस की सुरक्षा में भरतपुर से रक्सौल बॉर्डर तक लाकर भारतीय प्रशासन को सौंपा गया है
  • कॉलेज प्रशासन ने बताया कि हालात सामान्य होते ही छात्रों को फिर से बुलाकर पढ़ाई शुरू कराई जाएगी
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

नेपाल में भले अंतरिम सरकार का गठन हो गया है लेकिन अभी भी बीते दिनों जो कुछ वहां हुआ उसे लेकर लोगों के दिमाग से वो खौफ निकल नहीं रहा. यही वजह है कि अभी भी बड़ी संख्या में लोग नेपाल से छोड़ रहे हैं. इसी क्रम में नेपाल के भरतपुर मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे लगभग 250 भारतीय मेडिकल छात्रों को हालात बिगड़ने की आशंका के चलते कॉलेज प्रशासन द्वारा एहतियातन भारत वापस भेज दिया गया है. छात्रों को नेपाल पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ियों की सुरक्षा में भरतपुर से रक्सौल बॉर्डर तक लाया गया, जहां उन्हें भारतीय प्रशासन को सौंप दिया गया. इसके बाद छात्र अपने स्तर पर पटना और अन्य गंतव्यों के लिए रवाना हुए. रक्सौल बॉर्डर पर छात्रों के लिए कई प्राइवेट गाड़ियां और बसें पहले से ही इंतजार कर रही थीं. 

घोड़ासहन के छात्र यश जायसवाल ने बताया कि आंदोलन के दौरान सभी छात्र हॉस्टल में ही थे और उन्हें बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी. उन्होंने कहा कि हालात सामान्य न होने के कारण क्लास बंद हैं और इसी वजह से उन्हें वापस भेजा गया है. कॉलेज प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही स्थिति सामान्य होगी, छात्रों को फिर से बुला लिया जाएगा.

मुजफ्फरपुर की छात्रा निकहत प्रवीण ने बताया कि वे मेडिकल कॉलेज के आवासीय परिसर में सुरक्षित महसूस कर रही थीं, लेकिन अब अपने देश लौटकर सुकून महसूस हो रहा है. उन्होंने कहा कि वापस नेपाल तभी जाएंगी जब वहां का माहौल पूरी तरह से सामान्य हो जाएगा. छात्रों ने नेपाली प्रशासन और पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें न सिर्फ सुरक्षित रास्ता मुहैया कराया गया, बल्कि बॉर्डर तक पूरी सुरक्षा के साथ पहुंचाया गया. इस घटनाक्रम के बाद छात्र और उनके परिजन दोनों ही राहत महसूस कर रहे हैं. मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है और हालात सामान्य होते ही पढ़ाई पुनः शुरू करने की बात कही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nepal Unrest, Protest In Nepal, New Government In Nepal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com