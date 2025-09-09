यह देश तभी तरक्की करेगा... दिल में क्या है गुस्सा, नेपाल के युवा ने क्या कुछ बताया, जानें

नेपाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ये दूसरा दिन है. काठमांडू में आज सुबह से ही संसद भवन और उसके आसपास की सड़कों पर युवा प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटने लगी थी. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मैजूदा ओली सरकार अपनी कुर्सी छोड़े. काठमांडू में जारी प्रदर्शन के बीच NDTV ने प्रदर्शनकारी युवाओं से बात की है.

#WATCH | Nepal protest | Kathmandu: Nepal Army's retired Colonel, Madhav Sundar Khadga says, "I was also working on the mega campaign against corruption for 6 months. My son was with me yesterday...I was in a different area near my home. I called him up three times, he did not… pic.twitter.com/rGZdpG6a2A — ANI (@ANI) September 9, 2025

NDTV से बातचीत में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि इस देश में जो करप्शन हो रहा है, उसको बंद करना चाहिए. दूसरे देशों में जैसे लोगों को कानूनी आजादी है, नेपाल में भी हमें वह चाहिए. इसी के बाद यह देश ऊपर जाएगा.स्टूडेंट्स को मारना नहीं चाहिए. उन्हें मारने का हक किसी को नहीं है.

#WATCH | Kathmandu, Nepal: A girl takes shelter behind a shop, as Police use tear gas shells to disperse protesters who were pelting stones.



Violence erupted during protests in Kathmandu, as protesters demonstrated against alleged corruption. pic.twitter.com/qBfQZruont — ANI (@ANI) September 9, 2025

सड़कों पर उतरे युवाओं का कहना है कि इस सरकार ने छात्रों और युवाओं पर गोली चलवाई है. ये सरकार हमारे लिए सरकार की तरह नहीं बल्कि आतंकी की तरह काम कर रही है. हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए. हम सत्ता और व्यवस्था बदलने के लिए सड़कों पर उतरें हैं. हम अपना हक लेकर ही मांनेंगे.

हमें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया गया है

NDTV से बातचीत में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारा प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ है. सरकार ने हमें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया है. अगर हमारी बातों को पहले ही मान लिया जाता तो हम ये नहीं कर रहे. नेपाल की सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, हमारा अब उसपर कोई विश्वास नहीं है. हमारा कहना है कि जब देश का नेता ही भ्रष्ट है तो फिर देश को विकास के रास्ते पर कैसे ले जा सकता है.

सोशल मीडिया बैन की वजह थी, सरकार का विरोध?

एक अन्य प्रदर्शनकारी ने एनडीटीवी से कहा कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया को भी इसलिए बैन किया गया क्योंकि हम सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अवाज उठा रहे थे. सरकार को लगा कि ये माध्यम अब उनके खिलाफ साबित हो रहा है तो उन्होंने इसे बैन कर दिया. सरकार चाहे जो कर ले लेकिन अब हमे नहीं रोक सकती. हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो भ्रष्ट हो.



काठमांडू की सड़कों पर मंगलवार सुबह से ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. खास तर पर संसद भवन की तरफ जाने वाले रास्तों पर सेना की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है. सरकार को आशंका है कि आज भी युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर सकते हैं. ऐसे में सोमवार की तरह सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है.