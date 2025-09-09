विज्ञापन
विशेष लिंक

यह देश तभी तरक्की करेगा... दिल में क्या है गुस्सा, नेपाल के युवा ने क्या कुछ बताया, जानें

सड़कों पर उतरे युवाओं का कहना है कि इस सरकार ने छात्रों और युवाओं पर गोली चलवाई है. ये सरकार हमारे लिए सरकार की तरह नहीं बल्कि आतंकी की तरह काम कर रही है.

Read Time: 3 mins
Share
यह देश तभी तरक्की करेगा... दिल में क्या है गुस्सा, नेपाल के युवा ने क्या कुछ बताया, जानें
  • नेपाल में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दूसरा दिन है जिसमें युवा और छात्र बड़ी संख्या में सड़कों पर हैं
  • प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि वर्तमान ओली सरकार इस्तीफा दे और भ्रष्टाचार बंद किया जाए
  • युवा प्रदर्शनकारी सरकार को छात्रों पर गोली चलाने का दोषी बताते हुए इसे आतंकवादी सरकार करार दे रहे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
काठमांडू:

नेपाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ये दूसरा दिन है. काठमांडू में आज सुबह से ही संसद भवन और उसके आसपास की सड़कों पर युवा प्रदर्शनकारियों की भीड़ जुटने लगी थी. प्रदर्शनकारियों की मांग है कि मैजूदा ओली सरकार अपनी कुर्सी छोड़े. काठमांडू में जारी प्रदर्शन के बीच NDTV ने प्रदर्शनकारी युवाओं से बात की है. 

NDTV से बातचीत में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि इस देश में जो करप्शन हो रहा है, उसको बंद करना चाहिए. दूसरे देशों में जैसे लोगों को कानूनी आजादी है, नेपाल में भी हमें वह चाहिए. इसी के बाद यह देश ऊपर जाएगा.स्टूडेंट्स को मारना नहीं चाहिए. उन्हें मारने का हक किसी को नहीं है.

सड़कों पर उतरे युवाओं का कहना है कि इस सरकार ने छात्रों और युवाओं पर गोली चलवाई है. ये सरकार हमारे लिए सरकार की तरह नहीं बल्कि आतंकी की तरह काम कर रही है. हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए. हम सत्ता और व्यवस्था बदलने के लिए सड़कों पर उतरें हैं. हम अपना हक लेकर ही मांनेंगे. 

हमें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया गया है

NDTV से बातचीत में एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हमारा प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ इस भ्रष्ट सरकार के खिलाफ है. सरकार ने हमें सड़क पर उतरने के लिए मजबूर किया है. अगर हमारी बातों को पहले ही मान लिया जाता तो हम ये नहीं कर रहे. नेपाल की सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है, हमारा अब उसपर कोई विश्वास नहीं है. हमारा कहना है कि जब देश का नेता ही भ्रष्ट है तो फिर देश को विकास के रास्ते पर कैसे ले जा सकता है. 

सोशल मीडिया बैन की वजह थी, सरकार का विरोध? 

एक अन्य प्रदर्शनकारी ने एनडीटीवी से कहा कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया को भी इसलिए बैन किया गया क्योंकि हम सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर अवाज उठा रहे थे. सरकार को लगा कि ये माध्यम अब उनके खिलाफ साबित हो रहा है तो उन्होंने इसे बैन कर दिया. सरकार चाहे जो कर ले लेकिन अब हमे नहीं रोक सकती. हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो भ्रष्ट हो. 
 

काठमांडू की सड़कों पर मंगलवार सुबह से ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है. खास तर पर संसद भवन की तरफ जाने वाले रास्तों पर सेना की कई टुकड़ियों को तैनात किया गया है. सरकार को आशंका है कि आज भी युवा प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर सकते हैं. ऐसे में सोमवार की तरह सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nepal Unrest, Protest In Nepal, NDTV Ground Report From Nepal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com