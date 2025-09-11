विज्ञापन
चेहरे पर दर्द! कुमारी देवी ने दिया था नेपाल में 'अनिष्ट' का संकेत? सोशल मीडिया पर दावा कर रहे लोग

Nepal Protest: नेपाल में सैकड़ों सालों से कुमारी देवी को चुनने की परंपरा चल रही है. जिस तरह तिब्बत के लोग अपने दलाई लामा को चुनते हैं, उसी तरह नेपाल में कुमारी देवी को चुना जाता है.

नेपाल में पिछले कुछ दिनों से मचा है बवाल

Nepal Protest: नेपाल की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है और पूरा देश प्रदर्शन की आग में जल रहा है. संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, देश की तमाम बड़ी इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया. नेपाल में इस पूरी तबाही को लेकर अब सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हो रही हैं, कुछ लोग इसे धार्मिक एंगल भी देने लगे हैं. सोशल मीडिया पर कुछ नेपाली लोग दावा कर रहे हैं कि उनकी देवी ने पहले ही अनिष्ट का संकेत दे दिया था. 

इंद्र जात्रा के वीडियो हो रहे शेयर

नेपाल के कुछ लोग सोशल मीडिया पर इंद्र जात्रा के कुछ वीडियो शेयर कर रहे हैं, दावा किया जा रहा है कि यात्रा के दौरान नेपाल की कुमारी देवी भावुक नजर आ रही हैं, जो किसी अनिष्ट का इशारा होता है. नेपाल में इस देवी को कुमारी मज्जू देवी भी कहा जाता है. इस जीवित देवी के अलग-अलग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वो थोड़ी मायूस नजर आ रही हैं. लोग अब देवी की इस मायूसी को नेपाल में हो रही तबाही से जोड़कर देख रहे हैं. 

भूकंप को लेकर भी थी ऐसी मान्यता

नेपाल में साल 2015 में भयंकर भूकंप आया था. इस 7.8 तीव्रता के भूकंप से करीब 9 हजार लोगों की मौत हो गई थी और 10 लाख से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा था, वहीं लाखों लोगों को विस्थापित करना पड़ा. इस दौरान भी कुमारी देवी के क्रोधित होने की बात कही गई थी. कई लोगों ने दावा किया था कि देवी के प्रकोप से ये भूकंप आया है. नेपाली टाइम्स के मुताबिक इस भूकंप में कुमारी देवी के घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, उनके परिजन भी वहीं रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि देवी उनकी रक्षा करेंगीं. 

कौन होती है कुमारी देवी?

नेपाल में सैकड़ों सालों से कुमारी देवी को चुनने की परंपरा चल रही है. जिस तरह तिब्बत के लोग अपने दलाई लामा को चुनते हैं, उसी तरह नेपाल में कुमारी देवी को चुना जाता है. जिस लड़की में दैवीय गुण दिखते हैं और जो देवी बनने की तमाम परीक्षाओं में खरी उतरती है, उसे कुमारी देवी के तौर पर चुन लिया जाता है. मान्यता है कि ये देवी नेपाल के लोगों की आपदा और मुश्किलों से रक्षा करती हैं. त्योहारों में देवी को उनके आवास से बाहर निकाला जाता है और दर्शन के लिए लोगों की भीड़ जुट जाती है. 

नेपाल की कुमारी देवी को तब तक इस पद पर रखा जाता है, जब तक उसके मासिक धर्म शुरू नहीं हो जाते हैं. इसके बाद उन्हें पद से हटाया जाता है और नई कुमारी देवी की तलाश शुरू हो जाती है. हालांकि पद से हटाए जाने के बाद कुमारी देवी को आजीवन पेंशन और सम्मान मिलता है. 

