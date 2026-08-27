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'2026 में PM बालेन आ सकते हैं दिल्ली, PM मोदी के दौरे की भी उम्मीद', NDTV अन्वीक्षा में बोले विदेश मंत्री खनाल

NDTV Anviksha: Ideas Across Borders: 27 अगस्त को नेपाल से शुरू हुआ NDTV वर्ल्ड का 'अन्वीक्षा' डायलॉग सीरीज. नेपाल डॉयलॉग के पहले सेशन में शामिल हुए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल.

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'2026 में PM बालेन आ सकते हैं दिल्ली, PM मोदी के दौरे की भी उम्मीद', NDTV अन्वीक्षा में बोले विदेश मंत्री खनाल
NDTV World Anviksha India-Nepal Dialogue में शामिल हुए नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल
  • नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के अनुसार पीएम बालेन शाह 2026 में नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं
  • प्रधानमंत्री मोदी भी 2026 में काठमांडू का दौरा करने की संभावना है, दोनों देशों में उच्च स्तरीय वार्ता जारी है
  • NDTV अन्वीक्षा की नई वैश्विक बातचीत श्रृंखला की शुरुआत नेपाल से हुई, यहीं विदेश मंत्री ने यह जानकारी दी
प्रधानमंत्री मोदी का नेपाल दौरा किन मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण होगा?

साल 2026 में ही नेपाल के पीएम बालेन शाह नई दिल्ली का दौरा कर सकते हैं और पीएम मोदी काठमांडू जा सकते हैं. यह उम्मीद नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने NDTV अन्वीक्षा के मंच से जताई. काठमांडू में NDTV वर्ल्ड ने आज, 27 अक्टूबर को ‘एनडीटीवी अन्वीक्षा: आइडियाज अक्रॉस बॉर्डर्स' नाम की नई वैश्विक बातचीत की सीरीज शुरू. इस इवेंट की शुरुआत नेपाल में बुधवार को आई अचानक बाढ़ में जान गंवाने वाले लोगों के लिए एक मिनट का मौन रखकर की गई.

पहला सेशन 'बदलती दुनिया में नेपाल की विदेश नीति' विषय पर हुआ और इसमें नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल शामिल हुए. जब पूछा गया कि बालेन शाह भारत का दौरा कब करेंगे, तो शिशिर खनाल ने कहा कि दोनों तरफ इस हाई-लेवल दौरे को लेकर काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने NDTV से कहा, "विदेश मंत्रालय के तौर पर हम इन दौरों को कराने के लिए हमेशा तैयार हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये दौरे 2026 में होंगे. हमारे पास अभी तारीखें नहीं हैं. दोनों पक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि ये दौरे जल्द से जल्द हों."

नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने भी अगले सेशन में आकर इसकी उम्मीद जताई कि बालेन शाह इसी साल दिल्ली दौरे पर आ सकते हैं.

 भारत के साथ सीमा विवाद के बारे में पूछे जाने पर शिशिर खनाल ने कहा कि दो पड़ोसियों के बीच समस्याएं होना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा, "लेकिन मैं यह देखना चाहता हूं कि हमारे तंत्र (मैकेनिज्म) अक्सर बैठकें करें. मुझे बहुत खुशी है कि पिछले कुछ महीनों में नेपाल और भारत के तंत्रों ने काम करना शुरू कर दिया है."

बता दें कि भारत-नेपाल डॉयलॉग में दोनों देशों के नेता, अधिकारी, डिप्लोमेट, कारोबारी, रणनीतिक विशेषज्ञ और कला-संस्कृति व खेल जगत की हस्तियां शामिल हो रही हैं. यह खास इवेंट सिर्फ भारत-नेपाल रिश्तों पर होने वाली सामान्य चर्चा तक सीमित नहीं रहेगा. इसमें नेपाल को उसकी अपनी आवाज, सोच, सपनों और भविष्य की योजनाओं के साथ समझने की कोशिश होगी. 

यह भी पढ़ें: 'नेपाल बाढ़ में लापता 500 विदेशियों में से 300 भारतीय', NDTV अन्वीक्षा के मंच से बोले नेपाल के विदेश मंत्री

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