Nepal Plane Crash Video: नेपाल की राजधानी काठमांडू में बड़ा विमान हादसा हुआ है. त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक विमान उड़ान टेकऑफ करने के दौरान फिसल गया और उसमें आग लग गई. विमान में पायलट समेत 19 लोग सवार थे. इसमें ने 18 लोगों की मौत हो गई है. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसे देख हादसे कितना खतरनाक था, ये अंदाजा लगाया जा सकता है. ऐसा लग रहा है कि विमान ने संतुलन खो दिया था, जिसके बाद वह टेकऑफ करने के बाद जमीन पर आ गया.

VIDEO | Nepal Plane Crash: Visuals of Pokhara-bound Saurya Airlines plane crashing at the Tribhuvan International Airport in #Kathmandu. At least 19 people were on board the aircraft when it crashed earlier today.#NepalPlaneCrash #KathmanduPlaneCrash



(Source: Third Party) pic.twitter.com/k3vJwEaIiK