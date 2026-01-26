अमेरिकी सेना के बगैर यूरोप अपनी रक्षा नहीं कर सकता... ट्रंप के बाद अब NATO चीफ का बयान

नाटो चीफ मार्क रुट्टे ने सोमवार को जोर देकर कहा कि यूरोप अमेरिकी सैन्य समर्थन के बिना अपनी रक्षा करने में असमर्थ है और ऐसा करने के लिए उसे अपने मौजूदा सैन्य खर्च के लक्ष्यों को दोगुने से भी अधिक बढ़ाना होगा. ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के सांसदों से बात करते हुए रुट्टे ने कहा, "अगर यहां कोई सोचता है... कि यूरोपीय संघ या पूरा यूरोप अमेरिका के बिना अपनी रक्षा कर सकता है, तो सपने देखते रहिए. आप ऐसा नहीं कर सकते." उन्होंने कहा कि यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका को "एक-दूसरे की जरूरत है."

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल के हफ्तों में ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की नई धमकियों के कारण नाटो के भीतर तनाव बढ़ रहा है. ग्रीनलैंड नाटो सहयोगी डेनमार्क का एक अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है.

ट्रंप ने यह भी कहा था कि वह ग्रीनलैंड के यूरोपीय समर्थकों पर नए टैरिफ लगा रहे हैं, लेकिन बाद में रुट्टे की मदद से खनिज-समृद्ध द्वीप पर एक समझौते के लिए "ढांचा" तैयार होने के बाद उन्होंने अपनी धमकियां वापस ले लीं. समझौते के बारे में बहुत कम जानकारी सामने आई है.

नाटो और उसके विवाद

32 देशों का यह सैन्य संगठन नाटो की संस्थापक वाशिंगटन संधि के अनुच्छेद 5 के तहत आपसी रक्षा खंड से बंधा हुआ है, जो प्रत्येक देश को अपने सहयोगी देश के क्षेत्र पर खतरे की स्थिति में उसकी रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध करता है.

जुलाई में हेग में नाटो के शिखर सम्मेलन में, स्पेन को छोड़कर यूरोपीय सहयोगियों और कनाडा ने ट्रंप की इस मांग को स्वीकार किया कि वे एक दशक के भीतर अपनी आर्थिक उत्पादन का उतना ही प्रतिशत रक्षा पर खर्च करेंगे, जितना संयुक्त राज्य अमेरिका करता है.उन्होंने सकल घरेलू उत्पाद का 3.5% मुख्य रक्षा पर और 1.5% सुरक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे पर खर्च करने का वादा किया, यानी 2035 तक सकल घरेलू उत्पाद का कुल 5%. रुट्टे ने कहा, “अगर आप सचमुच अकेले ही आगे बढ़ना चाहते हैं, तो यह भूल जाइए कि आप 5% से लक्ष्य हासिल कर सकते हैं. इसके लिए 10% की आवश्यकता होगी. आपको अपनी परमाणु क्षमता विकसित करनी होगी. इसमें अरबों-खरबों यूरो खर्च होंगे.”

फ्रांस ने यूरोप को अपनी “रणनीतिक स्वायत्तता” विकसित करने के लिए आह्वान का नेतृत्व किया है, और ट्रंप प्रशासन द्वारा पिछले साल यह चेतावनी दिए जाने के बाद से उसके रुख के लिए समर्थन बढ़ा है कि उसकी सुरक्षा प्राथमिकताएं कहीं और हैं और यूरोपीय लोगों को खुद ही अपनी रक्षा करनी होगी. रुट्टे ने सांसदों से कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बिना, यूरोप अपनी स्वतंत्रता के अंतिम गारंटर, यानी अमेरिकी परमाणु छत्र को खो देगा. तो, शुभकामनाएं!