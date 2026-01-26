मैक्सिको में फुटबॉल मैच के बीच गैंगवॉर! मैदान पर चली ताबड़तोड़ गोलियों से 11 लोगों की मौत

अमेरिका के दक्षिणी बॉर्डर से लगे देश मैक्सिको में गैंगवार ने भयानक रूप ले लिया है. अधिकारियों ने जानकारी दी है कि बंदूकधारियों ने रविवार, 25 जनवरी को मध्य मेक्सिको में एक फुटबॉल मैदान पर गोलीबारी की, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए और 12 घायल हो गए. यह हमला मैक्सिको के गुआनायुआटो राज्य के सलामांका शहर में हुआ है. न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के अनुसार सलामांका के मेयर सीजर प्रीतो ने सोशल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा कि बंदूकधारी मैदान में फुटबॉल मैच के अंत में पहुंचे थे और उन्होंने गोलीबारी कर दी. दस लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक की बाद में अस्पताल में मौत हो गई. मेयर ने कहा कि घायलों में एक महिला और एक नाबालिग शामिल हैं.

मेयर सीजर प्रीतो ने कहा कि यह हमला शहर में फैले गैंगवॉर का हिस्सा था. उन्होंने हिंसा को नियंत्रित करने के लिए मैक्सिको के राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम से मदद की अपील की है. गुआनाजुआतो राज्य में पिछले साल मेक्सिको में सबसे अधिक हत्याएं हुई थी. यहां एक लोकल गैंग सांता रोजा डी लीमा और मैक्सिको के शक्तिशाली जलिस्को न्यू जेनरेशन कार्टेल के बीच लड़ाई चल रही है.

मेयर ने कहा, "दुर्भाग्य से, कुछ आपराधिक समूह अधिकारियों को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे वे हासिल नहीं कर पाएंगे."

कुल मिलाकर, मेक्सिको की सरकार का कहना है कि 2025 में देश के अंदर हत्या की जो दर थी, वो 2016 के बाद से सबसे कम थी. सरकार के अनुसार 2025 में प्रति 100,000 निवासियों पर 17.5 हत्याएं हुईं. हालांकि विश्लेषकों ने चेतावनी दी कि ये संख्याएं देश में जारी हिंसा को पूरी तरह से नहीं दिखा सकती हैं.