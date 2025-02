क्या हुआ था 1914 में, जब भारतीयों ने दी थी कुर्बानियां... आज भी याद की जाती है वीरता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मार्से शहर के ऐतिहासिक माजारग्वेज युद्ध कब्रिस्तान का दौरा किया. यह वो शहर है, जहां हजारों भारतीय सैनिकों ने कुर्बानी दी थी. प्रधानमंत्री मोदी ने तिरंगे के रंग वाले फूलों से निर्मित पुष्पचक्र अर्पित कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सपूतों को याद किया. फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने भी भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी. सीडब्ल्यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ‘‘इस कब्रिस्तान में 1914-18 के प्रथम युद्ध में जान गंवाने वाले 1,487 और 1939-45 के युद्ध में बलिदान देने वाले 267 जवानों के स्मारक हैं. आइए जानते हैं 1914 में भारतीय जवानों को वो कुर्बानी...

More than 100,000 Indians fought for France in 1914. Ten thousand never returned. They set foot on the soil of Marseille before fighting in the mud of the trenches, unaware that they were marching to their deaths.



