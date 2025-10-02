विज्ञापन
ट्रंप ने अब ट्रक ड्राइवरों पर चलाया चाबुक, 130 गिरफ्तार; 28 पंजाब के रहने वाले

US Truck Drivers Arrest: ओक्लाहोमा पब्लिक सेफ़्टी कमिश्नर टिम टिप्टन ने मीडिया से बताया,जिनसे हम जांच के दौरान मिले, उनमें से करीब एक चौथाई लोगों के पास अमेरिका में रहने की कानूनी इजाज़त ही नहीं थी.

ट्रंप ने अब ट्रक ड्राइवरों पर चलाया चाबुक, 130 गिरफ्तार; 28 पंजाब के रहने वाले
अमेरिका के ओक्लाहोमा में पुलिस और इमिग्रेशन एजेंसियों का बड़ा एक्शन.
  • ओक्लाहोमा में पुलिस और इमिग्रेशन एजेंसियों ने 3 दिन में 130 ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है.
  • गिरफ्तार किए गए ड्राइवरों में से 28 भारत के पंजाब के रहने वाले अवैध प्रवासी बताए जा रहे हैं.
  • गिरफ्तार ड्राइवरों में भारत, चीन, रूस, तुर्की और यूक्रेन जैसे देशों के हैं. कई के पास वैध दस्तावेज नहीं थे.
ओक्लाहोमा:

अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में पुलिस और इमिग्रेशन एजेंसियों ने तीन दिन की बड़ी संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 130 ट्रक ड्राइवरों को गिरफ्तार किया है. इनमें से 28 ड्राइवर पंजाब, भारत के रहने वाले अवैध प्रवासी बताए जा रहे हैं. यह अभियान वेस्टर्न ओक्लाहोमा में इंटरस्टेट-40 हाईवे पर चलाया गया. अधिकारियों ने बताया कि जिन ट्रक ड्राइवरों को पकड़ा गया, उनमें से कई के पास कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, पेंसिल्वेनिया और इलिनॉय जैसे राज्यों से जारी किए गए कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस थे.

पंजाब के 28 ड्राइवर अमेरिका में पकड़े गए

 खास बात यह है कि इन राज्यों को सैंक्चुअरी स्टेट्स कहा जाता है, जो इमिग्रेशन स्टेटस की परवाह किए बिना लाइसेंस जारी कर देते हैं. ओक्लाहोमा के गवर्नर केविन स्टिट ने कहा, जिन्हें पकड़ा गया उनमें भारत, चीन, रूस, तुर्की और यूक्रेन जैसे देशों के लोग शामिल हैं. कई के पास वैध दस्तावेज नहीं थे. इस तरह के नकली या अधूरे दस्तावेज हाईवे पर खतरा बन सकते हैं. गवर्नर ने उदाहरण देते हुए बताया कि न्यूयॉर्क से जारी एक लाइसेंस पर तो नाम ही नहीं लिखा था और “No Name Given” लिखा था.

ओक्लाहोमा कॉर्पोरेशन कमीशन की चेयरपर्सन किम डेविड ने कहा कि यह अभियान सड़क सुरक्षा के लिए ज़रूरी था. ओक्लाहोमा के लोग सुरक्षित हाईवे डिज़र्व करते हैं. गैर-कानूनी और खतरनाक ड्राइवरों को हटाकर हम हर ड्राइवर के लिए खतरा कम कर रहे हैं.

ये लोग दक्षिणी सीमा के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुए

ओक्लाहोमा पब्लिक सेफ़्टी कमिश्नर टिम टिप्टन ने मीडिया से बताया,जिनसे हम जांच के दौरान मिले, उनमें से करीब एक चौथाई लोगों के पास अमेरिका में रहने की कानूनी इजाज़त ही नहीं थी. ये ज्यादातर लोग 18 से ज्यादा देशों से आए थे और दक्षिणी सीमा के रास्ते अमेरिका में दाखिल हुए थे.

90 ट्रक जब्त, सख्त कार्रवाई जारी रहेगी

इस कार्रवाई में करीब 90 ट्रक जब्त किए गए हैं, जिन्हें स्थानीय यार्ड में रखा गया है. ट्रकिंग कंपनियां अपने वाहन तभी छुड़ा पाएंगी जब वे टोइंग और स्टोरेज फीस अदा करेंगी. अधिकारियों का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है. आने वाले समय में ऐसी कार्रवाई और भी जारी रहेगी.


 

