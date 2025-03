लंदन का हीथ्रो हवाई अड्डा आधी रात तक बंद रहेगा, पढ़ें क्या है इसकी वजह

लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे को फिलहाल आधी रात तक के लिए बंद कर दिया गया है. मिल रही जानकारी के अनुसार ये फैसला वहां पावर ( बिजली) की गंभीर समस्या को देखते हुए हो किया गाय है. शुक्रवार सुबह (भारतीय समयानुसार) एक पोस्ट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा न करें. साथी ही और अधिक जानकारी के लिए उस एयरलाइन से संपर्क करें, जिससे वे यात्रा करने वाले थे.

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.



To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.



Passengers are advised not to travel to the airport… pic.twitter.com/7SWNJP8ojd