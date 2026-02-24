विज्ञापन
किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग उत्तर कोरिया में हुईं और शक्तिशाली

दक्षिण कोरियाई सरकार के अनुसार, 1980 के दशक के उत्तरार्ध में जन्मीं किम, किम के पिता और पूर्ववर्ती किम जोंग इल और उनकी तीसरी ज्ञात साथी, पूर्व नर्तकी को योंग हुई की तीन संतानों में से एक हैं.

किम यो जोंग को किम जोंग उन का दावेदार भी माना जाता है.
  • किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग को पार्टी सम्मेलन में पूर्ण विभाग निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया है
  • वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति ने किम यो जोंग को उप विभाग निदेशक से पूर्ण विभाग निदेशक पद पर नियुक्त किया है
  • पांच साल में एक बार होने वाला वर्कर्स पार्टी का शिखर सम्मेलन राजधानी प्योंगयांग में आयोजित हुआ है
राज्य मीडिया ने मंगलवार को बताया कि उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन की बहन को एक पार्टी सम्मेलन के दौरान सत्तारूढ़ पार्टी में पदोन्नति दी गई है. प्योंगयांग की आधिकारिक कोरियन सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया कि वर्कर्स पार्टी की केंद्रीय समिति ने सोमवार को किम यो जोंग को उप विभाग निदेशक से पूर्ण विभाग निदेशक के रूप में नियुक्त किया है.

पांच साल में एक बार होता है सम्मेलन

हजारों पार्टी के नेता राजधानी प्योंगयांग में सत्तारूढ़ वर्कर्स पार्टी के पांच साल में एक बार होने वाले शिखर सम्मेलन के लिए जमा हुए हैं. यह एक ऐसा सम्मेलन है, जो कूटनीति से लेकर युद्ध योजना तक हर चीज पर राज्य के प्रयासों को निर्देशित करता है.

यह सम्मेलन उत्तर कोरिया की राजनीतिक गतिविधियों की एक दुर्लभ झलक पेश करता है, और इसे व्यापक रूप से किम के लिए सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने के मंच के रूप में देखा जाता है.

किम यो जोंग कौन है

किम यो जोंग लंबे समय से अपने भाई की सबसे करीबी सहयोगियों में से एक रही हैं, और इस अलग-थलग शासन में सबसे प्रभावशाली महिलाओं में से एक हैं.

दक्षिण कोरियाई सरकार के अनुसार, 1980 के दशक के उत्तरार्ध में जन्मीं किम, किम के पिता और पूर्ववर्ती किम जोंग इल और उनकी तीसरी ज्ञात साथी, पूर्व नर्तकी को योंग हुई की तीन संतानों में से एक हैं.

उन्होंने अपने भाई के साथ स्विट्जरलैंड में शिक्षा प्राप्त की और 2011 में अपने पिता की मौत के बाद सत्ता संभालने पर तेजी से पदोन्नति पाई.

नेता किम द्वारा कई दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार कार्यक्रमों का प्रदर्शन कर सकते हैं.

