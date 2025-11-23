लेबनान के बेरूत में इजरायल की एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर को बनाया निशाना

इजरायल की सेना ने रविवार को लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला किया है. जून के बाद यह पहली बार है, जब इजरायल की सेना ने दक्षिणी बेरूत को निशाना बनाया है. इस हमले में इजरायल ने हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर हायथम अली तबताबाई को निशाना बनाया है. हालांकि अभी तक हिजबुल्लाह की ओर से तबताबाई को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि लेबनान की राजधानी के दक्षिणी उपनगरों में हुए हमले में कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और करीब 20 अन्य घायल हो गए.

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि आईडीएफ ने बेरूत के मध्य में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्‍टॉफ को निशाना बनाकर हमला किया, जो संगठन के निर्माण और उसे पुन: हथियारों से लैस करने की कोशिश का नेतृत्‍व कर रहा था.

हिजबुल्लाह में दूसरे नंबर पर तबताबाई

टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार, तबताबाई हिज्‍बुल्‍लाह का वास्तविक चीफ ऑफ स्‍टॉफ है और सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम के बाद दूसरे नंबर पर है.

इजरायल के हमले के बाद बेरूत के व्यस्त हारेट हरेक इलाके में धुएं का गुबार उठता देखा गया. सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में हमले वाले क्षेत्र के आसपास दर्जनों लोगों की भीड़ दिखाई दे रही थी. साथ ही ऐसा लगता है कि यह हमला अपार्टमेंट इमारत की चौथी मंजिल पर हुआ है.

नागरिक क्षेत्र पर हमले का आरोप

हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार ने घटनास्थल के पास पत्रकारों से कहा कि यह निश्चित रूप से एक नागरिक क्षेत्र है और यहां पर किसी भी तरह की सैन्य उपस्थिति नहीं है. खासकर उस इलाके में जहां हम मौजूद हैं. अम्मार ने यह नहीं बताया कि हमले का निशाना कौन था.

हमले के बाद इमारत से मलबा नीचे खड़ी इमारतों पर गिरा. साथ ही बचावकर्मी और अग्निशमन कर्मी अपार्टमेंट की इमारत में पहुंचे, भीड़ को तितर-बितर करने के लिए गोलियों की आवाजें सुनी गईं. लेबनानी सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है.

राजधानी के दक्षिण में यह हमला जून के बाद बेरूत पर पहला हमला है और पोप लियो XIV के देश के दौरे से कुछ दिन पहले हुआ है.