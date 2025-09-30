इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि इजरायल अमेरिका समर्थित शांति योजना के तहत गाजा की "सुरक्षा जिम्‍मेदारी बरकरार रखेगा" और अगर फिलिस्‍तीनी समूह हमास इस समझौते से इनकार करता है तो वह उसे खत्‍म करने का "काम पूरा" करेगा. साथ ही नेतन्याहू ने कहा कि वह गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 20-सूत्रीय योजना का समर्थन करते हैं.

नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हमास को निरस्त्र कर दिया जाएगा. गाजा का असैन्यीकरण किया जाएगा. इजरायल निकट भविष्य में सुरक्षा जिम्‍मेदारी, जिसमें एक सुरक्षा घेरा भी शामिल है, बरकरार रखेगा और आखिर में गाजा में एक शांतिपूर्ण, नागरिक प्रशासन होगा जो न तो हमास द्वारा और न ही फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा चलाया जाएगा."

ट्रंप की योजना का किया समर्थन

नेतन्याहू ने कहा, "मैं गाजा में युद्ध समाप्त करने की आपकी योजना का समर्थन करता हूं जो हमारे युद्ध के उद्देश्यों को पूरा करती है. यह हमारे सभी बंधकों को इजरायल वापस लाएगी, हमास की सैन्य क्षमताओं को नष्ट करेगी, उसके राजनीतिक शासन को समाप्त करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि गाजा फिर कभी इजरायल के लिए खतरा न बने."

वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गाजा के लिए वाशिंगटन की शांति योजना में इजरायली बलों के लिए फिलिस्तीनी क्षेत्र से चरणबद्ध तरीके से वापसी की समय-सीमा तय करना शामिल होगा.

इजरायली बलों की होगी चरणबद्ध वापसी

ट्रंप ने कहा, "गाजा में नए ट्रांजिशनल अथॉरिटी के साथ काम करते हुए सभी पक्ष इजरायली बलों की चरणबद्ध वापसी की समय-सीमा पर सहमत होंगे." उनका इशारा फिलिस्तीनी क्षेत्र पर शासन करने वाले एक नए निकाय की ओर था.

