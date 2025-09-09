कतर की राजधानी दोहा में कई धमाकों की खबर है. न्‍यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को कतर की राजधानी दोहा में कई विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं. एक्सियोस ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया कि कतर की राजधानी में हुए ये ब्‍लास्‍ट हमास अधिकारियों की हत्या के प्रयास का हिस्सा थे. इजरायली सेना ने कहा है कि उसकी वायु सेना ने हमास नेताओं पर टारगेटेड है स्‍ट्राइक की है.

बातचीत से पहले गतिरोध

अधिकारियों ने बताया कि इजरायल ने मंगलवार को कतर में हमास के नेतृत्व को निशाना बनाकर हमला किया. इस हमले ने इस आतंकवादी समूह के खिलाफ उसके अभियान को और व्यापक बना दिया है. हमले के बाद गाजा पट्टी में युद्ध को करने को लेकर चल रही बातचीत अब इस नए हमले के बाद अब गतिरोध में दिख रही है. कतर की राजधानी दोहा के आसमान में एकदम काला धुआं छा गया. अधिकारियों ने भी हमले की पुष्टि की है. अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि हमले में कोई घायल है या नहीं. 7 अक्टूबर, 2023 को दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले के बाद से, लगभग दो साल से चल रहे युद्ध में, एनर्जी रिच देश पर यह दूसरी बार सीधा हमला है.

दोहा ने की निंदा

यह तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया कि हमला कैसे किया गया, हालांकि एक इजरायली सैन्य प्रवक्ता ने इजराइली वायु सेना द्वारा हमले को अंजाम देने का जिक्र किया. हमले के बीच कतर एयरवेज दोहा में उतरता रहा, जबकि कम से कम एक कतरी वायु सेना का विमान देश के ऊपर गश्त पर उड़ान भरता रहा. कतर ने दोहा में हमास के राजनीतिक मुख्यालय पर 'कायरतापूर्ण इजरायली हमले' की निंदा की. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल-अंसारी ने इसे 'सभी अंतरराष्‍ट्रीय कानूनों और मानदंडों का घोर उल्लंघन' बताया.

कतर का विशाल अल-उदीद एयरबेस, जो अमेरिकी सेना के मिडिल ईस्‍ट स्थित केंद्रीय कमान के फ्रंट हेडक्‍वार्टर का घर है. 12 दिनों तक चले ईरान-इजरायल युद्ध के दौरान ईरानी हमले की चपेट में आ गया था. उसमें अमेरिका के बॉम्‍बर्स ने ईरानी परमाणु स्थलों पर हमला किया था.

