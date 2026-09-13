इजरायल ने अपने प्रधानमंत्रियों के हेयरकट और मेकअप पर 4,49,00,000 रुपये खर्च किए

इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी आंकड़ों के अनुसार, इजरायल ने जनवरी 2019 से अगस्त 2026 के बीच अपने प्रधानमंत्रियों के हेयर स्टाइलिंग, मेकअप और आधिकारिक प्रतिनिधित्व से जुड़े खर्चों पर लगभग $470,000 (करीब 4.49 करोड़ रुपये) खर्च किए. हेयर और मेकअप पर हुए खर्च का लगभग 90% हिस्सा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा नेतन्याहू से जुड़ा था, जो इन आंकड़ों में शामिल ज्यादातर समय के दौरान पद पर थे.

कैसे मिली ये जानकारी

यह जानकारी वकील यारा विंकलर-शालित द्वारा 'मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ़ इन्फॉर्मेशन' की ओर से दिसंबर 2025 में 'फ्रीडम ऑफ इन्फॉर्मेशन' याचिका दायर करने के बाद जारी की गई थी. डेटा से पता चला कि हर साल बालों और मेकअप पर होने वाला खर्च काफी बढ़ा. 2022 में, जब नफताली बेनेट और यायर लैपिड प्रधानमंत्री थे, तब यह खर्च लगभग 84,000 शेकेल (26.34 लाख रुपये) था. बेंजामिन नेतन्याहू के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद, 2023 में यह खर्च बढ़कर लगभग 311,000 शेकेल (97.52 लाख रुपये) हो गया. उस साल कुल खर्च लगभग 103,000 डॉलर (98.38 लाख रुपये) था.

दो महीने में करीब 4 लाख रुपये खर्च

सबसे ज्यादा सालाना खर्च 2025 में हुआ, जब सरकार ने लगभग 111,000 डॉलर (1.06 करोड़ रुपये) खर्च किए. रिकॉर्ड से अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के समय के खर्चों का भी पता चला. उस साल सितंबर और नवंबर के बीच, नेतन्याहू की हेयर स्टाइलिंग पर लगभग $2,600 (₹2.48 लाख) और मेकअप पर लगभग $1,580 (₹1.51 लाख) खर्च किए गए. अकेले अक्टूबर 2023 में, सरकार ने नेतन्याहू की हेयर स्टाइलिंग पर 2,457 शेकेल (₹77,076) खर्च किए.

विदेश यात्राओं से भी खर्च बढ़े. रोया न्यूज के अनुसार, सबसे बड़ा एकमुश्त बिल फरवरी 2025 में वाशिंगटन डीसी की चार दिन की यात्रा के दौरान दर्ज किया गया था, जब हेयर और मेकअप पर लगभग $13,500 (₹12.9 लाख) खर्च हुए थे. जुलाई 2024 में वाशिंगटन की यात्रा के दौरान भी हेयर और मेकअप पर लगभग $11,500 (₹10.99 लाख) खर्च हुए.

कपड़ों और मेजबानी का खर्च अलग

रिकॉर्ड में आधिकारिक प्रतिनिधित्व खर्चों को अलग से दिखाया गया था, जिसमें आधिकारिक कर्तव्यों से जुड़े कपड़े और मेहमानों की मेजबानी का खर्च शामिल था. नेतन्याहू का प्रतिनिधित्व खर्च लगभग $134,000 (₹1.28 करोड़) था. यह आंकड़ा बेनेट के लिए लगभग $19,000 (₹18.15 लाख) और लैपिड के लिए $2,600 (₹2.48 लाख) था.

अधिकारियों की ओर से जारी किए गए दस्तावेजों से कुछ जानकारी हटा दी गई थी. अधिकारियों ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री के हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट के नाम छिपा दिए. 'मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ़ इन्फॉर्मेशन' के CEO हिदाई नेगेव ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय की आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह कार्यालय सार्वजनिक खर्च के बारे में जानकारी देने में बार-बार नाकाम रहता है, और जानकारी तभी देता है जब उसे अदालती याचिकाओं के जरिए ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता है. नेगेव ने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों को यह समझना चाहिए कि जनता के पैसे को निजी पैसा नहीं माना जा सकता और इसे जवाबदेही के साथ खर्च किया जाना चाहिए.

यह भी पढ़ें-

ब्रिक्स समिट में छाए किशोर कुमार और मुकेश के गीत, जानिए मलेशिया के PM ने पहले कब-कब गाया हिंदी गाना