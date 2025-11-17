विज्ञापन
विशेष लिंक

लेबनान में संयुक्‍त राष्‍ट्र के शांति सैनिकों पर इजरायल ने चलाई गोलियां, मौसम खराब होने को बताया कारण

शांति सैनिकों ने एक बयान में कहा कि इजरायली फोर्सेज ने रविवार को "लेबनान के इलाके में इजरायल द्वारा स्थापित एक ठिकाने के पास से एक मर्कवा टैंक से UNIFIL के शांति सैनिकों पर गोलीबारी की." उन्होंने बताया कि भारी मशीनगन की गोलियां उनके सैनिकों से करीब 5 मीटर की दूरी पर लगीं. 

Read Time: 3 mins
Share
लेबनान में संयुक्‍त राष्‍ट्र के शांति सैनिकों पर इजरायल ने चलाई गोलियां, मौसम खराब होने को बताया कारण
इजरायली आर्मी (फाइल फोटो)
  • संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल ने इजरायली सैनिकों पर लेबनान में अपने शांति सैनिकों पर गोली चलाने का आरोप लगाया है.
  • इजरायल ने कहा कि UNIFIL पर गोलीबारी खराब मौसम के कारण की. गश्ती दल को संदिग्ध समझ लिया.
  • UNIFIL ने कहा कि यह गोलीबारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का गंभीर उल्लंघन है.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
बेरूत:

लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (United Nations Interim Force) ने इजरायल के सैनिकों पर उसके शांति सैनिकों पर गोली चलाने का आरोप लगाया है. अल जजीरा ने यह रिपोर्ट दी है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना उस वक्‍त हुई जब इजरायल हिज्‍बुल्‍लाह के खिलाफ अपने युद्ध में एक साल से चल रहे युद्धविराम का उल्लंघन करते हुए लगभग रोजाना लेबनान पर हमला कर रहा है. इजरायल ने इस मामले में कहा कि यह गोलीबारी खराब मौसम के कारण हुई. 

शांति सैनिकों ने एक बयान में कहा कि इजरायली फोर्सेज ने रविवार को "लेबनान के इलाके में इजरायल द्वारा स्थापित एक ठिकाने के पास से एक मर्कवा टैंक से UNIFIL के शांति सैनिकों पर गोलीबारी की." उन्होंने बताया कि भारी मशीनगन की गोलियां उनके सैनिकों से करीब 5 मीटर की दूरी पर लगीं. 

किसने क्‍या कहा?

  • UNIFIL  ने कहा कि टैंक के इजरायली ठिकाने के अंदर वापस चले जाने के 30 मिनट बाद शांति सैनिक सुरक्षित रूप से वहां से निकल पाए. 
  • इजरायल ने कहा कि उसके सैनिकों ने UNIFIL पर गोलीबारी "खराब मौसम" के कारण की और संयुक्त राष्ट्र के गश्ती दल को "संदिग्ध" समझ लिया. 
  • अल जजीरा के अनुसार लेबनान की सेना ने भी एक बयान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि "आर्मी कमांड इस बात की पुष्टि करती है कि वह इजरायली दुश्मन द्वारा जारी उल्लंघनों को रोकने के लिए मित्र देशों के समन्वय में काम कर रही है. इन उल्लंघनों पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि ये एक खतरनाक वृद्धि का संकेत देते हैं." 

UNSC प्रस्‍ताव का गंभीर उल्‍लंघन: UNIFIL

सितंबर में UNIFIL ने कहा था कि इजरायली ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान में उसके शांति सैनिकों के पास चार ग्रेनेड गिराए थे, जिनमें से एक संयुक्त राष्ट्र कर्मियों और वाहनों के 20 मीटर के भीतर गिरा था. 

UNIFIL ने कहा कि यह गोलीबारी "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का गंभीर उल्लंघन है", जिसने 2006 में इजरायल और हिजबुल्‍लाह के बीच संघर्ष को समाप्त किया था और नवंबर 2024 के युद्धविराम का आधार भी बना था. 

UNIFIL ने रविवार को इजरायली सेना को संबोधित करते हुए कहा, "एक बार फिर हम शांति सैनिकों पर या उनके आस-पास किसी भी तरह के आक्रामक व्यवहार और हमलों को रोकने का आह्वान करते हैं."

अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, UNIFIL इजरायल और हिज्‍बुल्‍लाह के बीच युद्धविराम को बनाए रखने के लिए लेबनानी सेना के साथ काम कर रहा है, जिसने अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद पूर्ण युद्ध में बदल गई शत्रुता को समाप्त कर दिया. 

इजरायल के हमलों में 4 हजार लोगों की मौत 

लेबनान के खिलाफ अपने हालिया युद्ध में इजरायल के हमलों में 4,000 से ज्‍यादा लोग मारे गए थे, जिनमें से ज्‍यादातर नागरिक थे. साथ ही दस लाख से ज्‍यादा लोग विस्‍थापित हुए थे. अल जजीरा के अनुसार, उसने दर्जनों गांवों को नष्ट कर दिया और समझौते के तहत निर्धारित लेबनानी क्षेत्र के कम से कम पांच स्थानों पर कब्जा कर लिया और अभी भी वहां से हटने से इनकार कर रहा है. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
United Nations, Firing On Peacekeepers, Israeli Attack
Get App for Better Experience
Install Now