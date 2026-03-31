युद्ध के बीच इजरायल का हाल, जमीन के तीन मंजिल नीचे एक अस्पताल-NDTV GROUND REPORT

ईरान के साथ इजरायल की जंग लंबी खींचती जा रही है. 28 फरवरी से शुरू हुई जंग को महीनेभर से ज्यादा हो गया है. हमला अमेरिका और इजरायल ने मिलकर किया था. इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए हमला कर दिया. 28 फरवरी से ही इजरायल पर ईरान मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है. ईरानी हमलों में इजरायल में अब तक करीब 20 लोगों की मौत हो चुकी है.

ईरान लगातार राजधानी तेल अवीव पर हमले कर रहा है. इस बीच इजरायल भी अपनी तैयारी कर रहा है. तेल अवीव के सबसे बड़े अस्पताल इच्किलोव में खास इंतजाम किए गए हैं. यहां की अंडरग्राउंड पार्किंग को अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है. NDTV ने ग्राउंड पर पहुंचकर देखा कि ये अस्पताल जितना जमीन के ऊपर से दिखाई पड़ता है, उतना ही ये जमीन के नीचे भी है. इस अस्पताल को इस तरह से बनाया गया है कि ये बमबारी और मिसाइल हमला तक झेल सकता है.

ज्यादातर अस्पताल जमीन से तीन मंजिला नीचे शिफ्ट कर दिया गया है. पूरा अस्पताल अब पार्किंग लॉट में तैयार कर दिया गया है. बताया जा रहा है कि 20 साल पहले ही इस अस्पताल को इस सोच के साथ बनाया गया था कि कभी अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो पार्किंग लॉट को अस्पताल में बदला जा सकता है. यहां पहले से ही सारे इंतजाम करके रखे गए थे.

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पार्किंग लॉट में पर्दे लगाकर छोटे-छोटे क्यूबिकल बनाकर एक कमरा बनाया गया है. इसमें एक बेड रखा है और सारी जरूरी चीजें हैं.

ये दिखाता है कि जंग के माहौल में कैसे एक अस्पताल पार्किंग लॉट से चल रहा है. इस अस्पताल के हर हिस्से का बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है. ये सारे इंतजाम इसलिए किए गए हैं ताकि जब मिसाइल हमला हो या बाहर कोई बमबारी हो तो मरीजों को भागना न पड़े और उनका इलाज चलता रहे.

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