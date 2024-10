500 मिलियन डॉलर का सोना और कैश, इजराइल के हाथ लगा हिज्बुल्लाह का गुप्त खजाना!

इजरायल और हिजबुल्लाह (Hezbollah) के बीच संघर्ष जारी है. इजरायली सेना की तरफ से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बम बरसाए जा रहे हैं. सेना की तरफ से सोमवार को दावा किया गया कि हिजबुल्लाह के ऐसे ठिकाने तक उसकी पहुंच हो गयी है जहां 500 मिलियन डॉलर की नकदी और सोना छिपाकर रखा गया है. यह खुलासा रविवार रात को इजरायली वायु सेना द्वारा हिजबुल्लाह की वित्तीय संपत्तियों को निशाना बनाकर किए गए टार्गेट अटैक के बाद किया गया है.

“Tonight, I am going to declassify intelligence on a site that we did not strike—where Hezbollah has millions of dollars in gold and cash—in Hassan Nasrallah's bunker. Where is the bunker located? Directly under Al-Sahel Hospital in the heart of Beirut.”



