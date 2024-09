UN में नेतन्याहू के भाषण के कुछ ही मिनट बाद इजरायल ने लेबनान में किए हमले, हिज्बुल्लाह के मुख्यालय पर दागे रॉकेट्स

इजरायली सेना ने शुक्रवार को कहा कि वह दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर नए हमले कर रही है. इससे कुछ ही मिनट पहले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र को बताया था कि लेबनानी सशस्त्र समूह के खिलाफ अभियान जारी रहेगा.

इजरायली सेना ने एक बयान में कहा, "फिलहाल वह दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन से संबंधित आतंकी ठिकानों पर हमला कर रही है."

“Moments ago, the Israel Defense Forces carried out a precise strike on the Central Headquarters of the Hezbollah terror organization…taking the necessary action to protect our people so that Israeli families can live in their homes, safely and securely.”



