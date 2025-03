समय तेजी से बीत रहा...बंधकों वाले हमास के वीडियो को इजराइल ने बताया- प्रोपेगेंडा

इजराइल ने हमास द्वारा दो बंधक भाइयों का एक भावनात्मक वीडियो साझा किए जाने को प्रोपेगेंडा कहकर खारिज कर दिया है. गौरतलब है कि हमास कि वीडियो में कहा गया है कि "समय समाप्त हो रहा है" और केवल युद्धविराम समझौता ही बंधकों को वापस लाएगा. इजराइल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि बंधकों का इस्तेमाल "मनोवैज्ञानिक युद्ध" के लिए किया जा रहा है और सरकार इस तरह की रणनीति से दबाव में नहीं आएगी.

इज़राइल के प्रधान मंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया है कि, "हमास आतंकवादी संगठन ने आज शाम एक और क्रूर प्रोपेगेंडा वीडियो प्रसारित किया है जिसमें हमारे बंधकों को मनोवैज्ञानिक युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया है. इज़राइल हमास के प्रचार से नहीं डरेगा. हम अपने सभी बंधकों की वापसी के लिए और जब तक युद्ध के सभी उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते, तब तक लगातार कार्रवाई करते रहेंगे.

वीडियो में दो भाई इएर होर्न (46 वर्षीय) और ईटन होर्न (38 वर्षीय) दिख रहे हैं. इएर को शनिवार को दो अन्य बंधकों के साथ हमास ने रिहा कर दिया गया था. वीडियो में दिख रहा है कि ईटन ने खुद को छूट जाने पर दुख जताया और कहा कि 'मेरा भाई छूट रहा है, जिससे मैं बेहद खुश हूं, लेकिन एक परिवार को अलग करना बिल्कुल भी सही नहीं है. . वीडियो में, एतान गुजारिश करते नजर आ रहे हैं कि सभी को बाहर निकालो और परिवारों को अब अलग मत करो." इसके साथ ही उसने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से वीडियो में गुजारिश की है कि बचे बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सीजफायर समझौते के दूसरे फेज पर आगे बढ़ा जाए.

Hamas rips families apart without mercy. In this devastating video, brothers Eitan and Lair Horn beg not to be separated.



Hours later, Hamas freed Lair - but kept Eitan hostage. The cruelty is endless. The suffering is deliberate.



Bring Eitan home. pic.twitter.com/ypJR8erkfa