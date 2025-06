बाहर न निकलें…. हवाई हमले के बीच ईरान-इजरायल में रह रहे भारतीयों को एडवाइजरी जारी

इजरायल ने शुक्रवार की तड़के सुबह ईरान पर हमले शुरू कर दिए. इजरायल के प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमलों का लक्ष्य ईरान की न्यूक्लियर प्लांट, परमाणु वैज्ञानिकों और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम के अलावा शीर्ष सैन्य सुविधाओं को निशाना बनाना था. इस अटैक को इजरायल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम दिया है. दोनों देशों के बीच इस समय हालात एक्टिव वॉर के दिख रहे हैं और तनाव चरम पर है. ऐसे में भारत ने ईरान और इजरायल में रहने वाले अपने नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है, उन्हें सतर्क रहने और जबतक एकदम आवश्यक न हो, किसी भी तरह के मूवमेंट से बचने को कहा है.

इजरायल ने कहा है कि उसका यह ऑपरेशन ईरान के खतरे को दूर करने के लिए जितने दिनों तक जरूरी होगा, जारी रहेगा. वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने इजरायल से बदला लेने की कसम खाई है. ऐसे में ईरान और इजरायल दोनों देशों में मौजूद भारत के दूतावास ने पूरी स्थिति पर नजर रखी हुई है.

ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "ईरान में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, सभी भारतीय नागरिकों और ईरान में भारतीय मूल के व्यक्तियों से सतर्क रहने, सभी अनावश्यक गतिविधियों से बचने, दूतावास के सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो करने और स्थानीय अधिकारियों द्वारा सलाह के अनुसार सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया जाता है."

In view of the current situation in Iran, all Indian nationals & persons of Indian origin in Iran are requested to remain vigilant, avoid all unnecessary movements, follow the Embassy's Social Media accounts & observe safety protocols as advised by local authorities.