ईरान-इजरायल युद्ध का आज 22वां दिन है. ये जंग कम खत्म होगी ये कोई नहीं जानता. मिसाइलें और ड्रोन दागे जाने का सिलसिला लगातार जारी है. सभी पक्षों को नुकसान हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, तेल और गैस आने वाला रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही. एक तरफ अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर कयामत बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी जमकर हमले कर रहा है. वाशिंगटन जर्नल के मुताबिक, ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है. वहीं नाटो ने इराक की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है. नाटो अरब देश से अपने सलाहकार मिशन को वापस बुलाकर सैकड़ों कर्मियों को यूरोप भेज दिया है. पढ़ें पल-पल का अपडेट.

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IRAN-ISRAEL AND US WAR LIVE UPDATES...

