ईरान-इजरायल युद्ध का आज 22वां दिन है. ये जंग कम खत्म होगी ये कोई नहीं जानता. मिसाइलें और ड्रोन दागे जाने का सिलसिला लगातार जारी है. सभी पक्षों को नुकसान हो रहा है, लोगों की जानें जा रही हैं, तेल और गैस आने वाला रास्ता बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही. एक तरफ अमेरिका और इजरायल मिलकर ईरान पर कयामत बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी जमकर हमले कर रहा है. वाशिंगटन जर्नल के मुताबिक, ईरान ने डिएगो गार्सिया बेस को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया है. वहीं नाटो ने इराक की सुरक्षा स्थिति को देखते हुए अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है. नाटो अरब देश से अपने सलाहकार मिशन को वापस बुलाकर सैकड़ों कर्मियों को यूरोप भेज दिया है. पढ़ें पल-पल का अपडेट.
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IRAN-ISRAEL AND US WAR LIVE UPDATES...
Iran-Israel War Live: ईरान के खिलाफ लड़ाई तेज़ी से जीत रहे -अमेरिकी वित्त सचिव
अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने ईरान को वैश्विक आतंकवाद का मूल स्रोत बताते हुए कहा कि ट्रंप के 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के जरिए हम इस लड़ाई को अनुमान से भी कहीं ज्यादा तेज़ी से जीत रहे हैं.
Iran-Israel War Live: US ने मिडिल ईस्ट में मजबूत की अपनी सैन्य मौजूदगी
ईरान और इजरायल के बीच लगातार बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत करते हुए तीन और युद्धपोत व करीब 2,500 अतिरिक्त मरीन तैनात किए हैं. अमेरिकी अधिकारियों ने इस तैनाती की पुष्टि की है.
Iran-Israel War Live: ईरान ने अब तक UAE में किए 334 बैलिस्टिक मिसाइलें और 1,714 ड्रोन हमले
अमेरिका, इज़रायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में UAE को सबसे ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है. अब तक यूएई पर कथित तौर पर 1,714 ड्रोन हमले, 334 बैलिस्टिक मिसाइलें और 13 क्रूज़ मिसाइलें दागी जा चुकी हैं. इन हमलों से होटल, रिफाइनरी, हवाई अड्डे और प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है.
Iran-Israel War Live: ईरान की सेना पूरी तरह खत्म हो चुकी-ट्रंप का दावा
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान की सेना पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जबकि जमीनी स्तर पर लड़ाई जारी है और तेल आपूर्ति मार्गों व क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर दुनिया भर में चिंता बनी हुई है. व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में पत्रकारों से बात करते हुए और एक विस्तृत बयान में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई को समाप्त करने के करीब पहुंच गया है.
Iran-Israel War Live: हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलें दाग रहा इजरायल
ईरान और उसके सहयोगियों पर इजरायल के हमले लगातार जारी हैं. IDF बेरूत में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रहा है.
Iran War Live: ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों की एनर्जी साइट्स पर किए हमले
ईरान ने इज़रायल और पड़ोसी खाड़ी अरब देशों में एनर्जी साइट्स पर हमले किए. इसके जवाब में नवरोज़ के मौके पर इजरायल ने भी तेहरान में हवाई हमले शुरू कर दिए.
Iran War Live: समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटाएगा हटाएगा US
ट्रंप प्रशासन एक महीने के लिए समुद्र में फंसे ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटाएगा.ये ऐलान अमेरिकी अधिकारियो ने किया. दरअसल व्हाइट हाउस तेल की बढ़ती कीमतों को कम करने की कोशिश कर रहा है. यह प्रतिबंध शुक्रवार से जहाजों पर लदे ईरानी तेल पर लागू होगा और 19 अप्रैल को खत्म हो जाएगा.
Iran War Live: ईरान सेना के नेताओं की जानकारी देने पर US देगा 10 मिलियन डॉलर का इनाम
अमेरिका ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के नेताओं के बारे में जानकारी देने पर 10 मिलियन डॉलर तक का इनाम देने का ऐलान किया है. अमेरिकी विदेश विभाग के 'रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस' कार्यक्रम ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कई सीनियर अधिकारियों के बारे में जानकारी देने पर 10 मिलियन डॉलर तक का इनाम देने की घोषणा की है. उन्होंने एक्स पर कहा कि जानकारी देने के लिए आपके पास पांच और मौके हैं. इन ईरानी आतंकवादी नेताओं के बारे में हमें जानकारी भेजें, इससे आर इनाम पा सकते हैं.
Iran War Live: ट्रंप ने सीजफायर से किया इनकार
अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैं सीजफायर करना नहीं चाहता. जब आप दूसरे पक्ष को पूरी तरह से नष्ट कर रहे हों, तब युद्धविराम नहीं किया जा सकता.
Iran War Live: ईरान ने दी मनोरंजन और पर्यटन स्थलों पर हमले की धमकी
ईरान ने शुक्रवार को दुनिया भर के मनोरंजन और पर्यटन स्थलों को अपने जवाबी हमलों में शामिल करने की धमकी दी, जबकि अमेरिका ने क्षेत्र में और ज्यादा अधिक युद्धपोत और मरीन सैनिकों को भेजने का ऐलान किया.