WAR UPDATE

तुर्की पर ईरान ने मारी मिसाइल, NATO बोला-हम अपने सहयोगियों के साथ, जंग हुई खतरनाक

नाटो ने सोमवार को पुष्टि की कि उसने तुर्की की ओर जा रही एक मिसाइल को रोका है। ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल के तनाव की शुरुआत के बाद से यह दूसरी ऐसी घटना है.

सांकेतिक तस्वीर.
  • तुर्की के हवाई क्षेत्र में नाटो की रक्षा प्रणाली ने दूसरी बार ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है
  • अमेरिकी विदेश विभाग ने दक्षिण-पूर्वी तुर्की में सुरक्षा जोखिम के चलते सभी नागरिकों से क्षेत्र छोड़ने को कहा
  • ईरान ने अमेरिका-इजरायल के हमलों के जवाब में मध्य पूर्व में मिसाइल और ड्रोन हमले कर तनाव बढ़ाया है
तुर्की ने सोमवार को कहा कि नाटो के डिफेंस सिस्टम ने तुर्की के हवाई क्षेत्र में दूसरी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया है. वहीं, वाशिंगटन ने सुरक्षा चिंताओं के चलते दक्षिण-पूर्वी तुर्की के सभी नागरिकों से देश छोड़ने का आग्रह किया है. 28 फरवरी को शुरू हुए अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद से, ईरान ने अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने के उद्देश्य से मध्य पूर्व में मिसाइल और ड्रोन हमले करके जवाबी कार्रवाई की है.

अमेरिका ने वाणिज्य दूतावास बंद किया

अब तक, तुर्की ईरान के हमलों से बचा हुआ था. हालांकि उसके कई हवाई अड्डों पर अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें से एक दक्षिणी शहर अदाना के ठीक बाहर स्थित इंसिरलिक हवाई अड्डा है, लेकिन सोमवार को, तुर्की में अमेरिकी दूतावास ने अदाना स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद कर दिया और गैर-जरूरी कर्मचारियों को देश छोड़ने की सलाह दी. विदेश विभाग ने सभी अमेरिकी नागरिकों से दक्षिण-पूर्वी तुर्की छोड़ने का आग्रह किया है.

दूतावास ने X पर कहा, "9 मार्च, 2026 को, अमेरिकी विदेश विभाग ने सुरक्षा जोखिमों के कारण गैर-आपातकालीन अमेरिकी सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अदाना स्थित वाणिज्य दूतावास छोड़ने का आदेश दिया." इसमें विदेश विभाग की यात्रा सलाह का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था: "दक्षिण-पूर्वी तुर्की में मौजूद अमेरिकियों को तुरंत वहां से निकलने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है."

लगभग एक घंटे बाद, तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की कि ईरान से दागी गई एक और बैलिस्टिक मिसाइल को तुर्की के हवाई क्षेत्र में नाटो डिफेंस सिस्टम ने रोक दिया था. पांच दिनों में यह दूसरी ऐसी घटना है. 

नाटो ने तुर्की का साथ देने का दिया भरोसा

नाटो ने सोमवार को पुष्टि की कि उसने तुर्की की ओर जा रही एक मिसाइल को रोका है। ईरान के साथ अमेरिका-इजरायल के तनाव की शुरुआत के बाद से यह दूसरी ऐसी घटना है. नाटो की प्रवक्ता एलिसन हार्ट ने तुर्की के आधिकारिक नाम का इस्तेमाल करते हुए X पर पोस्ट किया, "नाटो ने एक बार फिर तुर्की की ओर जा रही एक मिसाइल को रोका है." उन्होंने आगे कहा, "नाटो किसी भी खतरे से अपने सभी सहयोगियों की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है."

