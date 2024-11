'जर्मनी की बजाय भारत में निवेश करना समझदारी...':  म्यूनिख में ISMC के CEO गिनाईं वजह?

India Growth Story: भारत का असर दुनिया के सिर चढ़कर बोल रहा है. यही कारण है कि जर्मनी के म्यूनिख में एक सीईओ ने तो यहां तक कह दिया कि जर्मनी की बजाए भारत में निवेश करना अभी समझदारी है. अपनी राय के पक्ष में सीईओ ने कारण भी गिनाए. इंगो शमित्ज मैनेजमेंट कंसल्टिंग (ISMC) के सीईओ इंगो शमित्ज ने कहा, 'हम 20 साल से जर्मनी और यूरोपीय कंपनियों को भारत में निवेश के लिए समर्थन दे रहे हैं. भारत अब एक नया बिजनेस मॉडल अपना रहा है. भारत एक सप्ताह से लेकर 30 दिनों के भीतर बिजनेस करने का अप्रूवल दे रहा है.इससे भारत में निवेश करना आसान हो गया है. भारत में निवेश करने का एक बड़ा लाभ विशेष रूप से जर्मनी के लिए ये है कि हमारे पास स्किल मैनपावर की कमी है. इसलिए जर्मनी की बजाय भारत में किसी भी तरह का निवेश करना समझदारी होगी'.

#WATCH | Munich, Germany: CEO ISMC (Ingo Schmitz Management Consulting) Ingo Schmitz says, "For 20 years we have been supporting German and European companies to invest in India. The new unique business model that India is adopting with regards to approvals within a week, within… pic.twitter.com/GZkT9gJPnX